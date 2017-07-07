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Государственный ансамбль Республики Южная Осетия Симд во время концерта

Величественные аланы на абхазской сцене

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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В преддверии визита президента Алании Анатолия Бибилова в Абхазию в Сухуме 6 июля в Абхазской госфилармонии прошел концерт осетинского Госансамбля песни и танца "Симд".

Амра Амичба, Sputnik

"Девичий танец" в исполнении государственного ансамбля "Кавказ" открыл концерт "Симд" в Абхазской филармонии.

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"Здравствуй, солнечная Абхазия! Здравствуй, наш славный братский народ! Приветствует тебя государство Алания! Мы безумно рады, что в трудные времена и в минуты счастья у нас есть такой соратник, как народ Абхазии. Сегодня мы подарим вам частичку нашей национальной культуры и нашего творчества", — сказала гостья из Алании Валентина Гатикоева, предваряя выступление осетинского  ансамбля.

И первый же танец, который они исполнили – величественный "Симд", народный осетинский массовый хороводный танец, чьим именем и назван ансамбль. 

Грациозные девушки, словно белые лебеди, плыли по сцене, не уступали им в пластичности и мужчины. 

Хор ансамбля после двух осетинских песен исполнил абхазскую песнь "О скале", которую с первого запева узнал зал.

И как заведено по программе у "Симд", второй танец концерта – абхазский, исполняемый в знак дружбы и братства двух народов. 

Чтобы дать время передохнуть и переодеться солистам осетинского ансамбля, в концерте были задействованы и абхазские участники.

Очамчырский ансамбль песни и танца "Ерцаху" под управлением заслуженного артиста Абхазии и Южной Осетии Вианора Логуа, исполнил старинный абхазский танец, сохраненный соотечественниками в Турции. А танцу "Победы" все зрители и гости из Южной Осетии аплодировали стоя. У рядом стоящих блестели слезы на глазах, так как действо на сцене стало наглядной иллюстрацией дружбы народов Кавказа и помощи Абхазии в годы Отечественной войны. 

Очамчырский ансамбль песни и танца Ерцаху
© Sputnik / Илона Хварцкия
Очамчырский ансамбль песни и танца "Ерцаху"

"Я поражаюсь, как в танце художественный руководитель Вианор Логуа смог уместить всю историю взаимоотношений кавказских народов. Особенно сильные эмоции вызвал момент композиции, когда раненому воину с абхазским флагом, помогает подняться на ноги доброволец из Южной Осетии", — поделилась зрительница после концерта. 

Государственный ансамбль Республики Южная Осетия Симд во время репетиции
© Sputnik. Амра Амичба
Репетиция и закулисная жизнь "Симд" из Алании

Танец с кинжалами Григория Кочиева зал смотрел завороженно, виртуозно один за другим, а к завершению и десяток кинжалов, одним махом танцор воткнул в пол. 

В вокально-хореографической композиции "Праздник в Осетии" гостей встречали с пирогами и вином.

"По национальной одежде и музыкальному сопровождению легко угадывались гости, которые пришли на праздник к осетинам. Здесь были и русские, и абхазы, и представители других народов Кавказа. Больше всего мне понравился этот танец", —  сказала преподавательница сухумской школы после концерта. 

Запоминающимся по масштабности и красоте был завершающий выступление "Симд" танец "Аланы". Зал стоя приветствовал танцоров. Сотрудник госпротокола администрации президента Абхазии Константин Мирзоян зачитал указ главы государства Рауля Хаджимба о присвоении почетного звания "Заслуженный артист Республики Абхазия".

За вклад в развитие хореографического искусства и популяризацию культуры народов Кавказа почетное звание присвоено главному дирижеру Госансамбля песни и танца Южной Осетии "Симд" Залине Сапиевой, солистам ансамбля Маирбегу Болотаеву и Зарине Джабиевой. 

Хореографическая композиция "Танцуй, Кавказ!" в исполнении абхазского ансамбля "Кавказ" завершила концерт в Абхазской филармонии. 

В рамках гастролей в Абхазии осетинский ансамбль "Симд" выступит с концертами в Гагре, Пицунде, Гудауте, Гулрыпше и  Очамчыре. 




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