Танцевальный подарок из Алании

В рамках гастролей в Абхазии осетинский ансамбль "Симд" выступит с концертами также в Гагре, Пицунде, Гудауте, Гулрыпше и Очамчыре.

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Указом президента Абхазии за вклад в развитие хореографического искусства и популяризацию культуры народов Кавказа почетное звание "Заслуженный артист Республики Абхазия» присвоено главному дирижеру Госансамбля песни и танца Южной Осетии "Симд" Залине Сапиевой, солистам ансамбля Маирбегу Болотаеву и Зарине Джабиевой.