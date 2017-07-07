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"Симд", "Ерцаху", "Кавказ": Алания и Абхазия выступили на одной сцене

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(2:08 / 17.30Mb / )
Sputnik / Илона ХварцкияАмра Амичба
© Sputnik / Илона Хварцкия Амра Амичба

Концерт Государственного ансамбля песни и танца Южной Осетии имени Бориса Галаева "Симд" прошел в Абхазской госфилармонии имени Раждена Гумба 6 июля.

Осетинский ансамбль исполнил танец "Симд", давший название коллективу, абхазский танец, танец у ручья и многие другие. 

Подробнее об этом читайте здесь>>

Танец с кинжалами Григория Кочиева зал смотрел завороженно, виртуозно один за другим, а к завершению и десяток кинжалов, одним махом танцор воткнул в пол. 

В вокально-хореографической композиции "Праздник в Осетии" гостей встречали с пирогами и вином.

Мужской хор ансамбля "Симд" наряду с осетинским народными песнями исполнил и абхазскую "Песнь о скале". 

В концерте были задействованы и абхазские участники — ансамбли "Ерцаху" и "Кавказ".  Очамчырский ансамбль песни и танца "Ерцаху" исполнил старинный абхазский танец, сохраненный соотечественниками в Турции. А танцу "Победы" все зрители и гости из Южной Осетии аплодировали стоя. У рядом стоящих блестели слезы на глазах, так как действо на сцене стало наглядной иллюстрацией дружбы народов Кавказа и помощи Абхазии в годы Отечественной войны. 




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