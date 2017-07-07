"Симд", "Ерцаху", "Кавказ": Алания и Абхазия выступили на одной сцене

Осетинский ансамбль исполнил танец "Симд", давший название коллективу, абхазский танец, танец у ручья и многие другие.

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Танец с кинжалами Григория Кочиева зал смотрел завороженно, виртуозно один за другим, а к завершению и десяток кинжалов, одним махом танцор воткнул в пол.

В вокально-хореографической композиции "Праздник в Осетии" гостей встречали с пирогами и вином.

Мужской хор ансамбля "Симд" наряду с осетинским народными песнями исполнил и абхазскую "Песнь о скале".

В концерте были задействованы и абхазские участники — ансамбли "Ерцаху" и "Кавказ". Очамчырский ансамбль песни и танца "Ерцаху" исполнил старинный абхазский танец, сохраненный соотечественниками в Турции. А танцу "Победы" все зрители и гости из Южной Осетии аплодировали стоя. У рядом стоящих блестели слезы на глазах, так как действо на сцене стало наглядной иллюстрацией дружбы народов Кавказа и помощи Абхазии в годы Отечественной войны.



