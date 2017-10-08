Благодатная осень: в Лыхны прошел праздник молодого вина

Ежегодно осенью в старинном абхазском селе Лыхны проводится праздник урожая. Сельские жители демонстрируют дары осени, изыски национальной кухни и молодое вино, наездники соревнуются в конном искусстве, а вокальные ансамбли услаждают слух народными песнями.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В праздник молодого вина погода выдалась ясная и не по-осеннему жаркая. Сельские жители с улыбкой на лицах возятся возле своих палаток. В этом году в празднике участвуют все 20 сел Гудаутского района. Для каждого села соорудили апсуа ашта (абхазский дворик- ред.).

Каждый год праздник назывался ҽаҩраҭагалан (урожая — ред.), и был посвящен собранному урожаю. В этом году праздник решили провести немного раньше, чем обычно. И вместо традиционного ҽаҩраҭагалан назвали праздником молодого вина.

Подготовка к празднику у сельских жителей началась за месяц. Главы сел объявили жителям, что все желающие могут представить свои изделия на выставке. Однако, по словам сельчанки Хатуны, их подготовка началась еще с весеннего посева.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздник молодого вина прошел на поляне Лыхнашта

"Все, что есть сегодня, – плоды весеннего посева. Что нам готовиться? – вопрошает она. – Мы и так все выращиваем сами в садах и огородах. Все свое: и молоко, и сыр, и овощи, и фрукты, и вино. Вечером все собрали, чтобы все было свежее, и вот, утром привезли на выставку. Будем все ставить на стол, чтобы каждый посетитель угощался хлебом и солью".

Заходим в каждый "дворик", знакомимся с гастрономической экспозицией. Сельские жители встречают с распростертыми объятиями и рогом вина.

"Бзиала шэаабеит (добро пожаловать — ред)! Отведайте молодого вина "Амачар", — встречает старейшина из Мгудзырхуа.

Женщины суетятся в палатке, оборудованной под кухню, стараются обслужить каждого посетителя выставки.

"Все дары осени, что мы представили сегодня, для гостей. Каждый гость должен попробовать блюда, которые мы изготовили своими руками", — говорит хозяйка.

Чача на разлив

Жители села Бармыш решили удивить гостей виноградной чачей, которую они перегоняют по старому рецепту прямо на глазах у участников праздника.

"Мы взяли с собой большой котел и специальный аппарат. Эти аппараты сделаны по подобию тех, что раньше использовали наши предки, — рассказывает технологию производства чачи Закан Нанба. – Также мы привезли выжимки винограда, которые остались после изготовления вина. Эти выжимки, как и положено, простояли определенный срок. Потом мы переложили их в котел. Подсоединили котел к специальному аппарату, разожгли костер. И вот таким образом перегоняем чачу и угощаем наших дорогих гостей. Посмотрите, какая кристально чистая чача получается, а этот аромат винограда".

Рядом с аппаратом для перегонки чачи стоит котел с кукурузой. Участники празднества дегустируют чачу и гастрономические изыски.

Сельчане приглашают корреспондентов Sputnik к столу отведать приготовленные блюда и бокалом молодого вина поздравить всех с праздником урожая. По традициям, отказываться не принято. Фотокорреспондент Томас Тхайцук изящным тостом поздравляет жителей села.

Тонкости абхазской кухни

Жители села Аацы решили удивить известными и малоизвестными национальными блюдами.

В этом дворике сразу в глаза бросается стол, который в буквальном смысле ломится от праздничных яств.

Хатуна из Аацы на праздник урожая решила приготовить национальное блюдо "аиладж" из сыра и кукурузной муки.

"Так как это национальный праздник, то и угощения у нас из национальной кухни. Я приготовила аиладж из свежего сыра и кукурузной муки, — делится она рецептом. – Сначала я пропустила муку через сито. Потом добавила в кипящую воду, добавила туда свежий домашний сыр".

Хатуна быстрым движением руки выкладывает на тарелку кусок аиладжа, в котором сыр лениво растягивается.

На этом сельские жительницы не останавливаются. Они оживленно демонстрируют все блюда и делятся секретами приготовления.

© Sputnik / Томас Тхайцук Стол с абхазскими блюдами на празднике молодого вина в Лыхны

Бык на вертеле

С большим нежеланием оставляем дворик села Аацы и направляемся к дворику села Блабырхуа. Здесь ежегодно жители села на глазах у гостей жарят на вертеле целого быка.

Жарить быка на вертеле – древняя абхазская традиция, которая сохранилась и по сей день. В старину на многих свадьбах жарили быков, коз. Жарить быка на вертеле считалось почетным, такое мог себе позволить только зажиточный крестьянин. Правда, как признаются старожилы Блабырхуа, сегодня мало кто владеет искусством жарки.

Сельчанин Дмитрий один из них. Он с 15 лет занимается жаркой быка на вертеле. Научился у своего отца.

"Выпотрошенную, но неразделанную тушу быка я на ночь мариную. Затем нанизываю на вертел, разводим костер, и жарю над углями в течение нескольких часов", — поделился тонкостями приготовления он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Праздник урожая на поляне Лыхнашта

Ачандарский раритет

Во дворе села Ачандара развернули этнографический музей. Сельчане принесли старинные предметы, которым уже более века, а некоторым даже более двух веков.

Котлы конца 19 века, бронзовые кувшины, железный утюг, детская колыбель и другие предметы быта собрали жители Ачандары.

"Все эти предметы принесли жители села. Они очень старые, но мы их не выкидываем, как это сделали многие. Например, этому утюгу больше века. Он сделан из чугуна. Внутрь засыпали раскаленные угли и гладили", — рассказывает сельчанка Марина.

Народные песни и игры

На празднике молодого вина были представлены развлечения на любой вкус. Танцевальные ансамбли развлекали гостей феерическим выступлением, а вокальные – услаждали слух народными песнями.

Посередине поляны отвели место для национальных спортивных игр. Организаторы призывают всех гостей попробовать себя в той или иной игре. Главной игрой стало толкание камня.

"Это очень древняя игра. Абхазы, когда собирались массово, чтобы не заскучать, придумывали различные игры. Эта игра совсем простая. Суть ее заключается в толкании достаточно тяжелого камня", — рассказывает организатор Адгур.

Туристы и местные жители активно участвуют в толкании камня. Молодые парни обмениваются шутками, что мало съели мамалыги и потому плохо толкают камень.

Где-то вдали наездники готовят своих лошадей. Какое же народное гулянье без скачек? Вдоль поляны выстраиваются любители конного спорта.

В этом году испробовать вкус молодого вина и попробовать изыски национальной кухни приехали туристы из 20 областей России.

"Это замечательный праздник, который уникален по своему содержанию. Я впервые приехал сюда и очень впечатлен. Еда очень вкусная, молодое вино необычное", — поделился впечатлением Дмитрий из Татарстана.

Историческая поляна Лыхнашта — традиционное место проведения национальных празднований, выставок народных ремесел, концертов, национальных конно-спортивных соревнований.