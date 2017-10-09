Танцы и изящные тосты: праздник молодого вина в Лыхны

Ежегодно осенью в селе Лыхны проводится праздник урожая. В этом году в празднике приняли участие все 20 сел Гудаутского района. Для каждого села соорудили апсуа ашта (абхазский дворик — ред.).

"Праздник урожая посвящен собранному урожаю. В этом году впервые на праздник урожая мы пригласили 18 ремесленнических предприятий, которые так же, как и сельские жители, могут представить свою продукцию", — рассказал организатор мероприятия Юрий Кварацхелия.

Историческая поляна Лыхнашта — традиционное место проведения национальных празднований, выставок народных ремесел, концертов, национальных конно-спортивных соревнований.

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