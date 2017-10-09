Вино, бык на вертеле и танцы: как прошел праздник молодого вина в Лыхны

Ежегодно осенью в старинном абхазском селе Лыхны проводится праздник урожая. Сельские жители демонстрируют дары осени, изыски национальной кухни и молодое вино, наездники соревнуются в конном искусстве, а вокальные ансамбли услаждают слух народными песнями.

В этом году в празднике приняли участие все 20 сел Гудаутского района. Для каждого села соорудили апсуа ашта (абхазский дворик — ред.).

"Бзиала шэаабеит!" (добро пожаловать — ред.) Отведайте молодого вина (амачар)", — встречает старейшина из Мгудзырхуа.

Сельчане с широкой улыбкой демонстрируют дары осени, а гости с удовольствием посещают каждый дворик, пытаясь ничего не упустить.

В этот день организаторы праздника подобрали развлечения на любой вкус. Танцевальные ансамбли развлекали гостей феерическим выступлением, а вокальные – услаждали слух народными песнями.

Посередине поляны отвели место для национальных спортивных игр. Организаторы призывают всех гостей попробовать себя в той или иной игре. Главной игрой стало толкание камня.

Где-то вдали наездники готовят своих лошадей. Какое же народное гулянье без скачек? Вдоль поляны выстраиваются любители конного спорта.

Историческая поляна Лыхнашта — традиционное место проведения национальных празднований, выставок народных ремесел, концертов, национальных конно-спортивных соревнований.

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