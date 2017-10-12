Легенда из Абхазии: Никите Симоняну 91 год

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Первый вице-президент РФС Никита Симонян родился 12 октября 1926 года в Армавире, в 30-е годы его семья перебралась в Сухум. Никита Симонян — Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер СССР и Заслуженный тренер России,

Великий игрок и тренер

То, что Никита Симонян много лет жил и играл в Абхазии, представляет огромную гордость для всей республики, подчеркнул в интервью Sputnik Абхазия бывший игрок Сухумского "Динамо", тренер Юрий Логуа.

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"Никита Павлович не только наша легенда, но и легенда советского футбола. Он стал чемпионом Олимпийских игр, играл с такими футболистами, как Яшин, Стрельцов, Воронин, Хурцилава. О нем можно часами говорить", — признается он.

С Никитой Симоняном Логуа познакомился во время учебы в Высшей школе тренеров в Москве.

"В 1989 году я сдавал экзамены в Высшей школе тренеров, он был тогда председателем экзаменационной комиссии. Помню, что он был очень требовательным, так как он сам профессиональный тренер и хотел, чтобы выпускники были также высококвалифицированными в своем деле", — сказал Логуа.

Помимо того, что Симонян — одна из ярчайших звезд советского футбола, он добился выдающихся результатов в качестве главного тренера "Спартака".

Под его руководством "Спартак" дважды становился чемпионом СССР в 1962 и 1969 годах, трижды — обладателем Кубка СССР – 1963, 1965, 1971 годы, дважды – серебряным в 1963 и 1968 годах, и дважды бронзовым призером Чемпионата СССР в 1961 и 1970 годах, а в 1972 году был финалистом Кубка СССР.

Никита Симонян об Абхазии

Никита Симонян жил в Абхазии 16 лет, он играл за сухумское "Динамо", показывая отличную игру. Московские "Крылья Советов", оценив его талант и потенциал, пригласили в свой состав, в 1946 году он начал выступать за "Крылышки". Но главный успех в карьере его ждал в другом столичном клубе — "Спартаке".

© Sputnik / Томас Тхайцук Рада Ажиба Основу заложила Абхазия: Никита Симонян рассказал о своем футбольном пути

Несмотря на то, что Симонян уехал в Москву еще в 40-е годы, он сохраняет связь с Абхазией и очень тепло относится к ней. В 2017 году футбольную легенду принимал у себя президент страны Рауль Хаджимба.

Никита Симонян в одном из своих интервью сказал, что Абхазия, как и Косово, имеет право быть представленной в ФИФА и принимать участие во всех крупных чемпионатах.

"Мое мнение – если приняли Косово, то должны принять и Абхазию, и Осетию, и Приднестровье. Вопрос представительства в ФИФА носит международный характер", – заявил тогда он.

Никита Симонян выступал за команды "Крылья Советов" Москва (1946 — 1948), "Спартак" Москва (1949 — 1959). Он многократный чемпион СССР и обладатель Кубка СССР. Провел 20 матчей за сборную СССР и забил 10 голов. Чемпион Олимпийских игр 1956 года. Участник чемпионата мира 1958 года. Кавалер орденов "Трудового Красного Знамени" (1957), "Знак Почета" (1971), "Дружбы" (1995), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2011). Награжден орденом ФИФА "За заслуги перед футболом" (2000) и Рубиновым орденом УЕФА "За заслуги" (2007).