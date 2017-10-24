Как почистить 15 мешков фундука в день и что сделать, чтобы из-за мраморного клопа не продать "кота в мешке", рассказал корреспонденту Sputnik агроном-изобретатель из Очамчыры Виталий Чагава.

Sputnik, Анжелика Бения.

Если в очамчырском селе Кутол что-то дико забарабанило, все знают — это сосед Виталий чистит орехи, по 15 мешков в день. Не сам, конечно, а с помощью своего изобретения.

"Без очистителя такую задачу могут выполнить не менее 10 рабочих рук", – хвастаясь простотой своего изобретения, Виталий Чагава засыпает очередной тазик неочищенного фундука в железное чрево "помощника". Машина отчаянно гремит, и из ее маленькой дверцы в тот же тазик начинают всыпаться чистые, без плюски орехи. На первый взгляд машина выглядит, как бочка. Весь секрет в том, что скрыто внутри.

© Sputnik. Одна "бочка" вместо десяти рук: ноу-хау из Кутола

Свое создание Виталий описывает скромно – примитивная машинка, которую в свое время не запатентовал.

"Просто очиститель ореха", – ответил он на вопрос о названии изобретения.

Сегодня во многих селах можно найти очиститель грецкого ореха от зеленой кожуры, большие или маленькие нержавеющие агрегаты для лущения орехов, но Виталий Чагава свою первую и единственную в Очамчыре, а может, даже и во всей Абхазии, изобрел еще в 1996 году. Все дело в наблюдательности и силе воображения изобретателя. Ньютону упало яблоко на голову, а Чагава просто потер в ладонях орехи. Чистая физика.

Видео Машина запускается, орехи "раздеваются": чудо-бочка кутольского изобретателя смотрите здесь>>

"Если покрутить в ладонях фундук в шкуре, он быстро очищается. Я тогда сообразил, что нужна машинка с вращающимися штифтами. Некоторые орехи выходят в шкурке, такие никуда не годятся. Это я точно знаю", – сказал Чагава.

В период орехового сезона, сарай Виталия завален почти до потолка фундуком. На очистку и расфасовку всего ореха, а это около четырех тонн, Виталию нужно меньше месяца.

© Sputnik. Одна "бочка" вместо десяти рук: ноу-хау из Кутола

Первый очиститель Чагава разобрал уже через два года после создания. Трудился первый помощник исправно, но был и побочный малоприятный эффект. На агрегате стоял вентилятор, который щедро распылял вокруг себя мелкий мусор. "Начальница", так свою супругу всерьез и с иронией величает Виталий, была против. Изобретатель стал ломать голову над усовершенствованием механического "помощника". Вот так и придумал устройство попроще, но не менее эффективное и в закрытом корпусе.

Поначалу чудо-машину брали соседи, а потом слух о таком "ореховом коллайдере" разлетелся и по соседним селам. "Просто очиститель ореха" — компактная бочка, начиненная двухкиловаттным мотором и редуктором, не первое изобретение "кутолского Кулибина".

© Sputnik. Одна "бочка" вместо десяти рук: ноу-хау из Кутола

"Раньше у нас было очень много яблок. Мама любила гнать водку. Приходилось их давить молотком. Представляете, какой это кошмар. Я тогда взял обыкновенный режущий станок, и вместо ножей поставил пилу. Естественно, уменьшил обороты, чтобы совсем в пюре не превратилось. Можно было сыпать яблок, сколько хочешь», – вспоминает изобретатель.

Кажется, Виталий умеет все. Это потому, объясняет он, что на своем веку ему приходилось много работать: главным механиком на консервном заводе, главным энергетиком на фабрике, водителем самосвала, в школе, в отделе сельхозхимии, на коконосушилке.

И тут мраморный клоп

У Чагава около 700 корней фундука. На рынок он орехи не возит, продает их из дома на "самовывоз". Покупатели вот уже 15 лет одни и те же. Однако в этом году продавать фундук большой риск. Можно продать "кота в мешке", сокрушается Виталий.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Некрепкий орешек: что оставил мраморный клоп бизнесу

"У нас не было такого никогда. Орех мог лежать до февраля, и ничего с ним не случалось. Сегодня половина сбора испорчена. Это еще повезет, если только половина. Я не могу отдать товар без проверки. Да и тщательный мой отбор не гарантирует, что весь орех хороший. Есть на вид прекрасные орехи, разобьешь – внутри гнилые. Получается, я продал некачественный товар", – сетует он, перебирая очищенный орех.

Чего только не делал Виталий, чтобы избежать этих проблем: вовремя косил траву вокруг, лечил и подкармливал деревья. Орешник, фруктовый сад Виталия – рай для мраморных клопов. Твари назойливые до отвращения сильно отвлекали внимание во время беседы, врезаясь на скорости в очки, нагло облепляя диктофон и бесцеремонно пробуя пирожные, которые приготовили для гостей хозяева.

Чагава с сожалением отмечает, что еще не придумал, как от избавиться от пришельцев. По его словам, сельских тружеников сейчас сильно заботит эта проблема. Он опасается, что клоп мог перейти и на кукурузу.

"Эта ненасытная тварь еще и кукурузу портит. Мы можем без кукурузы остаться, это кошмар. Как быть крестьянину, если с полей ему ничего не удастся вытащить? Тогда, чем он будет питаться, чем будет кормить свою живность? Какое мясо, молоко он получит?" – анализирует ситуацию Виталий.

Новые изобретения

Сейчас изобретатель думает над новой машиной – станок для лущения и очистки от скорлупы ореха, "чтобы продавать орехи с чистой совестью".

"Мне придется подумать над новой машиной, чтобы не переживать за товар и покупателей. Поставьте себя на его место. Он ведь мог занять эти деньги, чтобы купить себе орех. Купил негодный товар и прогорел", – переживает Чагава.

По его словам, многие сельчане пессимистически настроены. Собираясь сегодня, соседи говорят только о проблемах села, отметил он. Задаются вопросами, почему до сих пор не перебрались в город.

"Мне сложно себе представить, как будет жить город, если умрет село. По соседству все разбежались по городам", – говорит Виталий, с грустью взирая на заброшенные соседские дворы.

© Sputnik. Виталий Чагава

Однако сам не унывает. Сельскую жизнь он упрощает своими изобретениями. Абхазское село, абхазский двор не должны умереть, уверен Чагава.