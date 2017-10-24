Машина запускается, орехи "раздеваются": чудо-бочка кутольского изобретателя

Если в очамчырском селе Кутол что-то дико забарабанило, все знают - это сосед Виталий чистит орехи, по 15 мешков в день. Не сам, конечно, а с помощью своего изобретения.

Свое создание агроном-изобретатель Виталий Чагава описывает скромно – примитивная машинка, которую в свое время не запатентовал.

"Просто очиститель ореха", – ответил он на вопрос о названии изобретения.

В период орехового сезона, сарай Виталия завален почти до потолка фундуком. На очистку и расфасовку всего ореха, а это около четырех тонн, Виталию нужно меньше месяца.

У Чагава около 700 корней фундука. На рынок он орехи не возит, продает их из дома на "самовывоз". Покупатели вот уже 15 лет одни и те же. Однако в этом году продавать фундук большой риск. Можно продать "кота в мешке", сокрушается Виталий.

Подробнее в материале Одна "бочка" вместо десяти рук: ноу-хау из Кутола >>



