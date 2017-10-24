Врач-пульмонолог: вакцинация от гриппа защищает от вирусной пневмонии

Вспышка вирусной пневмонии среди детей наблюдается в России – подъем заболеваемости зафиксирован в Приамурье, Тульской, Ярославской, Владимирской областях и в Великом Новгороде.

СУХУМ, 24 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Абхазии идет вакцинация от гриппа, которая, в частности, может защитить людей от вирусной пневмонии, сказала в интервью радио Sputnik врач–пульмонолог Республиканской больницы, главный специалист Министерства здравоохранения Абхазии Шазина Хурхумал.

"Если пациент заболевает пневмонией, то переносит ее легче, чем если бы он не сделал эту вакцину", — говорит она.

Интервью с врачом–пульмонологом Хурхмал слушайте здесь>>

Врачи не могут предполагать, появится ли в Абхазии вирусная пневмония.

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"По ближнему к нам Краснодарского краю пока нет информации об этом заболевании, в центральной России, может, где-то и есть, но предполагается, что большой вспышки не будет, так как в России активно проводилась вакцинация, которая спасает от осложнений", — добавила она.

Вирусная пневмония имеет такие симптомы, как высокая температура, озноб, ломота в теле, боль в мышцах.

"В таких случаях желательно не сидеть дома, а обращаться к медикам для назначения необходимого лечения, чтобы не было осложнений", — говорит врач.

Вирусная пневмония лечится противовирусными препаратами, и к каждому необходимо применить индивидуальный подход, сказала Шазина Хурхумал.

"Вирусная пневмония отличается от обычной тем, что она вызвана вирусом, а не бактерией. Так как она более агрессивная, чем бактериальная, вирусная пневмония может привести к летальному исходу", — отмечает врач-пульмонолог.

В России наблюдается вспышка пневмонии среди детей – подъем заболеваемости зафиксирован в Приамурье. Школьников перевели на дистанционное обучение как минимум на 10 дней. Ранее на вынужденные каникулы ушли сотни учеников в Тульской, Владимирской и Ярославской областях, а в Великом Новгороде пришлось закрыть все школы.