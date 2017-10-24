Хурхумал: вспышек вирусной пневмонии в Абхазии не наблюдается





"К счастью, на сегодняшний день никаких вспышек вирусной пневмонии в Абхазии не наблюдается. Мы даже не можем предполагать, будет или нет. Сейчас у нас идет активная вакцинация от гриппа, которая защищает от пневмонии", — сказала Хурхумал.