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Щазина Хурхумал.
© Sputnik. Роберт Джопуа

Хурхумал: вспышек вирусной пневмонии в Абхазии не наблюдается

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Врач-пульмонолог ЦРБ Абхазии, главный специалист Минздрава Абхазии Шазина Хурхумал о вспышке вирусной пневмонии в России.

"К счастью, на сегодняшний день никаких вспышек вирусной пневмонии в Абхазии не наблюдается. Мы даже не можем предполагать, будет или нет.  Сейчас у нас идет активная вакцинация от гриппа, которая защищает от пневмонии", — сказала Хурхумал.


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