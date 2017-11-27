Руководство Абхазгосдрамтеатра: провокация Кове ведет к расколу

СУХУМ, 27 ноя – Sputnik, Амра Амичба. В нарушение правил творческо-административного порядка и трудового законодательства, без согласования с Министерством культуры и дирекцией театра, художественный руководитель Абхазского государственного драматического театра Валерий Кове 23 ноября 2017 года самовольно вывез часть труппы театра на фестиваль во Владикавказ, тем самым сорвав официальный график спектаклей и репетиций театра. Об этом говорится в заявлении дирекции и художественного совета театра, которое зачитал председатель художественного совета театра Роман Сабуа на брифинге в понедельник 27 ноября.

"Кроме того, как стало известно, спектакль "Пешком" в постановке Кове принял участие в Международном театральном фестивале "Южная сцена" в Нальчике. Кове самостоятельно делегировал себе полномочия по представлению интересов министерства в иностранном государстве, приняв участие в двух международных фестивалях без согласования с руководством Министерства культуры Абхазии", — отметил Сабуа.

Сабуа также подчеркнул, что подобные действия ведут к расколу внутри театра.

"Подобные провокационные попытки со стороны художественного руководителя способствуют лишь одному – расколу в театре. А все действия новой администрации по сохранению ядра театра действуют на Кове, как раздражающий фактор. Все это отнюдь не способствует популяризации Абхазского театра, его репертуара, его славных традиций, и, уж, конечно, не являются продолжением великих идей абхазского взаимоуважения и терпимости", — сказал Роман Сабуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Театр онлайн: Абхазский драматический запустил официальный сайт

По его словам, художественный совет и дирекция театра выразили протест подобным провокационным попыткам и противоправным действиям со стороны художественного руководителя театра и обратились с просьбой к руководству республики дать оценку этим фактам.

Как объяснил Роман Сабуа, с 20 по 27 ноября в республике Северная Осетия-Алания проходил международный театральный фестиваль "Сцена без границ", на который официально был приглашен Абхазский государственный драматический театр имени Чанба со спектаклем "Дом Бернарды Альбы" Лорки в постановке режиссера Мадины Аргун.

"Однако спектакль так и не попал на фестиваль. Художественный руководитель театра Валерий Кове, узнав, что приглашение пришло на спектакль режиссера Мадины Аргун "Дом Бернарды Альбы", подключив связи, повлиял на решение организаторов фестиваля и добился того, чтобы "Дом Бернарды Альбы" был заменен на спектакль "Пешком" Мрожека в его постановке, — заметил Роман Сабуа. — В итоге существует два приглашения на один фестиваль, что по правилам мероприятия недопустимо. В связи с нестандартной ситуацией руководство нашей страны приняло решение об отказе участия Абхазского государственного драматического театра имени Чанба на фестивале "Сцена без границ". Художественный совет театра придерживался такого же мнения".

Как отметил Сабуа, из-за этой ситуации были отменены запланированные спектакли на 25-26 ноября "Пастух и кот" по мотивам абхазских сказок, на 28 ноября "Дом Бернарды Альбы", на 29 ноября "Тот, кто свел царя с ума", а также сорваны два запланированных показа спектакля "Дом Бернарды Альбы" для более двухсот зрителей Гудаутского и Очамчырского районов.

Роман Сабуа пояснил, что спектакль "Пешком" Мрожека не входит в число репертуарных спектаклей Абхазского театра.

"После показа в 2016 году спектакля "Пешком" в постановке Валерия Кове художественный совет предложил включить спектакль в текущий репертуар театра. На что Кове ответил требованием выдать ему гонорар в размере пятьсот тысяч рублей", — сообщил председатель художественного совета.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день по действующему законодательству Республики Абхазия нет Положения, регулирующего выплату гонораров творческих работников, и нет прецедентов выплаты гонораров в размере нескольких сот тысяч рублей.