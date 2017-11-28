Арам Аведикян: музыка дудука передает боль

Об известности после шоу "Минута славы", о съемках в "Голосе", о совместном проекте с российской певицей Глюкозой и выступлении с известным армянским музыкантом Дживаном Гаспаряном в студии радио Sputnik рассказал мастер игры на дудуке, уроженец Абхазии Арам Аведикян.

Амра Амичба, Sputnik.

Самым значимым событием в своей творческой жизни 21-летний Арам называет проект "Минута славы", который, по его словам, дал ему сильный толчок.

"Точка отсчета началась в 2012 году с "Минуты славы". Мне 16 лет было, и тогда началась моя карьера. С тех пор постоянно выступаю, гастролирую в разные страны", — сказал Арам Аведикян.

А впервые молодой музыкант дудук взял в руки в 14 лет. Мама Арама Гаянэ Аведикян первая заметила, что сын проявляет интерес к инструменту.

"У нас в Москве в доме моего брата гостил известный дудукист Сурен Асатурян. Арам завороженно слушал игру на дудуке. И Сурен подарил ему дудук. Когда вернулись в Сухум, смотрел по интернету, как играет Дживан Гаспарян, учился, не зная нот. Он самоучка, — заметила Гаянэ Аведикян. — Завесу тайны открою: в Абхазии отдыхал известный дудукист Зорик Мшегян, он первые азы показал Араму. Сын за год освоил двадцать сложнейших армянских мелодий. Только после этого решили выйти на большую сцену, попробовать себя".

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По ее словам, и на "Минуту славы" он попал после того, как на кастинге в Сочи рассказал о том, что самостоятельно научился играть на сложном инструменте.

Как признается исполнитель, музыка дудука близка ему с детства.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik. Уроженец Сухума Арам Аведикян исполняет лирическую мелодию на дудуке

"Когда слушал дудук, как будто обливало кипятком. Очень сильно завораживала мою душу эта музыка. Когда дедушка впервые взял в руки кисть и начал рисовать картины геноцида, мы, дети, собирались вокруг, и он рассказывал все. Очень много боли было в картине. Музыка дудука передает эту боль. Во время игры на нем я испытываю те же чувства, которые я испытывал, когда смотрел на картины", — поделился Арам Аведикян.

О ярких дуэтах

Буквально несколько дней назад на российском Первом канале был эфир проекта "Голос", где выступал Арам Аведикян, играя на дудуке.

© Фото: личный архив Арам Аведикян

"С Глюкозой записали композицию, называется "Таю я". У нее голос высокий. Пришлось мне самым маленьким необычным дудуком играть, который высоко звучит. Их очень много, есть большой, который очень низко звучит, а есть маленький. Записали композицию, выступаем, скоро в декабре предстоит еще один концерт. На Муз-ТВ недавно показывали мероприятие "Партийная зона", в котором и я участвовал", — перечислил Арам.

© Фото: личный архив Арам Аведикян

Арам, хотя и освоил сложный инструмент, считает, что ему еще рано выступать на одной сцене с легендарным армянским музыкантом Дживаном Гаспаряном.

"Я никогда не выступал с Дживаном Гаспаряном, как говорят. Я с ним играл и рассказал ему о своих музыкальных победах, о том, как я играю, и что я чувствую при этом. Помню, как вчера, он сказал: "То, что ты сейчас рассказываешь, я пришел к этому в сорок лет. Только тогда я так глубоко начал чувствовать музыку". Моя игра его удивила и понравилась. Для меня это было очень важно. Дживан Гаспарян играет настолько глубоко, чувственно и не стесняется своих эмоций и выкладывается, что это очень сложно. Когда ты на сцене, ты зажимаешься, а он настолько расслабляется и играет от души так, как это мало кому дано", — восхищается дудукист из Абхазии.

Заветное желание

Арам Аведикян на три дня приехал в Абхазию, по его словам, набраться энергетики.

"Увидеть всех одноклассников, я даже мечтать об этом не могу. Потому что действительно нет времени. Дела в Москве ждут, — отметил музыкант. — Скучаю по деревне. Два мира у меня теперь: мир в Москве и мир в деревне".

Как он рассказал, до 12 лет прожил в деревне недалеко от поселка Агудзера, поэтому сухумчанином назвать себя не может.

"Вырос на мандариновом участке. Папа ограждал нас, не разрешал ходить в поселок, именно в деревне армянской находились. Рос мальчиком, отстраненным от цивилизации, собирал грибы, ухаживал за мандариновым садом, — сказал он. — Вся деревня меня любила, до сих пор, когда видят, говорят: "Это наш Арамчик. Наш Маугли. Душа деревни». — И когда видят меня по телевизору, а недавно еще раз показывали, восклицают: "Арамчик, мы тебя видели!".

Окончил Московский государственный институт культуры в 2017 году.

"Консерваторская музыка – это гармония, полифония, а музыка дудука – совершенно другое. Это два разных мира. Совмещать их можно, конечно. Единственное, что взял в университете – это тональности. Двенадцать тональностей – то, что есть, я их применил на дудуке", — отметил Арам Аведикян.

Самым своим заветным желанием Арам назвал желание играть качественную музыку.

"Я не хочу прославиться, я хочу делать качественную музыку, чтобы люди слушали и наслаждались. В сфере дудука, кроме как у Дживана Гаспаряна, ни у кого нет качественной музыки", — считает молодой дудукист.

А мама музыканта Гаянэ Аведикян мечтает, чтобы Арам выступил с концертом на родине в Абхазии, потом в Армении.

"Мечтаю, чтобы в Сухуме сыграл, чтобы народ Абхазии его услышал и увидел, а не только в проектах телевизионных. Чтобы вживую услышали, как звучит дудук", — сказала Гаянэ Аведикян.