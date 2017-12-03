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Сильные духом: победы людей с ограниченными возможностями

© Sputnik. Кирилл Каллиников
В Абхазии
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В Международный день инвалидов, который отмечается 3 декабря, материал Sputnik Абхазия посвящен тем, кто, столкнувшись с большой проблемой, сумел найти в себе силы продолжить жить полной жизнью и добиться успехов в работе, профессии, спорте и музыке.

Амра Амичба, Sputnik

У 27-летнего Тимура Чанба спинномозговая травма. В 2001 году, когда Тимуру было 11 лет, его сбила машина на большой скорости под управлением нетрезвого водителя. Тимур Чанба работает психологом в Детском реабилитационном центре, также он предприниматель, у него есть агентство по недвижимости, еще он модератор одного из крупных абхазских информационных сайтов.

Тимур Чанба
© Sputnik.
Тимур Чанба

Мастер спорта по каратэ 23-летний Леон Цвижба, несмотря на то, что появился на свет с врожденной травмой руки, уже более 10 лет участвует во всех соревнованиях Абхазии и Северного Кавказа. Мастер спорта Абхазии и России стал семикратным чемпионом Абхазии и чемпионом Чечни, серебряным призером чемпионата России по паратхэквондо, призером чемпионата Европы. Леон Цвижба также является студентом юридического факультета сочинского университета МИУ.

А буквально в конце прошлого месяца Леон Цвижба завоевал две золотые медали на турнире по тхэквондо, который проходил в Сочи с 23 по 25 ноября. Леон тренируется в Сочи и на соревнованиях представляет Краснодарский край. На турнире в Сочи выступал вместе со своей командой.

Леон Цвижба
© Sputnik / Илона Хварцкия
Леон Цвижба

Ветеран Отечественной войны народа Абхазии Алхас Тхагушев 20 лет назад основал АИС (Ассоциация "Инва-Содействие"). После войны сплотил вокруг себя группу людей, получивших, как и он сам, инвалидность после ранений в боях. Цель общественной организации АИС — защита прав участников войны, поддержки и оказания помощи семьям погибших, детям — сиротам, помощи в трудоустройстве людям с инвалидностью. В 2005 году Алхас Тхагушев избран депутатом Народного Собрания Абхазии. Также в разные годы был членом Общественной палаты Абхазии.

Алхас Тхагушев
© Sputnik.
Алхас Тхагушев

Российский дзюдоист Олег Крецул в 1996 году завоевал звание вице-чемпиона Европы и участвовал в Олимпиаде в Атланте. Но вскоре после свадьбы Олег попал в тяжелую автомобильную аварию, в которой погибла его жена, а он потерял зрение. Но Крецул сумел справиться с обстоятельствами и, вернувшись в спорт, стал чемпионом Европы, мира и серебряным призером

Паралимпиады в Афинах. А спустя четыре года в Пекине он стал чемпионом Паралимпийских игр — день в день после страшной аварии девятилетней давности.

Олег Крецул
© Фото: sporter.md
Олег Крецул

Американский слепой соул-певец, композитор, пианист, барабанщик, харпер, музыкальный продюсер и общественный деятель — Стиви Уандер. Стиви постоянно включают в "списки лучших вокалистов всех времен". Ослеп он вскоре после рождения, а уже в возрасте одиннадцати лет подписал свой первый контракт со звукозаписывающей корпорацией Motown Records и продолжает выступать и записываться на ней по сей день.

Стиви Уандер
© Фото: peoples.ru
Стиви Уандер

Итальянский певец (тенор), исполнитель классической музыки Андреа Бочелли ослеп еще в 12 лет, после того, как во время игры в футбол ему в голову попали мячом. Еще будучи подростком, Андреа выигрывает несколько вокальных конкурсов, а также становится солистом в школьном хоре. В 1994 году Бочелли успешно дебютирует на музыкальном фестивале в Сан-Ремо.

Андреа Бочелли любимец публики. В среднем цена билета на его концерт порядка 500 долларов.

Андреа Бочелли
© Фото: praga-praha.ru
Андреа Бочелли

Поистине одной из самых удивительных личностей современного общества можно назвать 34-летнего австралийца Ника Вуйчича. Лишенный рук и ног, он ведет активный образ жизни, пишет книги и читает проповеди, которые помогают тысячам людей принять свои недостатки, вместе с супругой воспитывает родных и приемных детей и искренне счастлив. Ник Вуйчич уделяет много времени на развитие фонда Life Without Limbs ("Жизнь без конечностей"). Организация помогает и тем, кто, как и Ник, имеет врожденный синдром тетраамелии, и тем, кто потерял руки и ноги из-за несчастного случая или болезни.

Ник Вуйчич
© Фото: Nick Vujicic
Ник Вуйчич

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