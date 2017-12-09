17:59 09 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
VII съезд Конгресса Абхазо-абазинского народа в Сухуме

Завершилась официальная часть VII съезда Абхазо-абазинского народа

© Sputnik. Бадрак Авидзба
В Абхазии
Получить короткую ссылку
37 0 0

VII съезд Всемирного Конгресса Абхазо-абазинского (абаза) народа открылся в Сухуме в четверг 7 декабря.

СУХУМ, 9 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Официальная часть VII съезда Всемирной Ассоциации абхазо-абазинского народа завершилась в субботу 9 декабря.

"От всей души благодарю всех за очень плодотворную работу, за терпение и понимание. Смею заверить вас, что мы придадим совершенно новую динамику нашей деятельности", — сказал избранный председатель Высшего Совета Ассоциации абхазо-абазинского народа Мусса Экзеков.

Мусса Экзеков выразил надежду на то, что при проведении следующего конгресса все будут говорить о тех успехах, которые сделаны в укреплении связей между абазинами, абхазами и в целом со всей диаспорой по миру.

На закрытии официальной части съезда выступил президент Абахазии Рауль Хаджимба.

Юбилей Академии наук Абхазии - 20 лет
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мусса Экзеков: укрепим связи абхазов и абазин как в большой семье

"За 25 лет конгресс сделал немало, я выражаю благодарность Тарасу Шамба, Геннадию Аламиа, всем, кто сохранил структуру. Вы все прекрасно знаете, что конгресс создавался в те времена, когда государство было в опасности. С помощью вас всех, и благодаря всем народам, поддержавшим нас, наша страна сохранилась", — подчеркнул глава государства.

Хаджимба отметил, что все 25 лет государство идет по пути развития.

"Сделано немало, но предстоит сделать еще больше", — сказал президент.

Участники VII съезда Всемирной Ассоциации абхазо-абазинского народа в воскресенье 10 декабря посетят село Лыхны, где состоялся первый съезд в 1992 году.

В рамках проведения форума был избран новый руководитель Всемирной Ассоциации абхазо-абазинского народа Мусса Экзеков, исполнительный секретарем Инар Гицба.

Вместо должности президента была введена новая — председатель Высшего Совета а вместо генерального секретаря – исполнительный секретарь.

Международная Ассоциация Абхазо-абазинского (абаза) народа была учреждена в самое тяжелое время в современной истории Абхазии в ходе Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Верховный муфтий Казахстана Серикбай кажы Ораз
    С новым муфтием!

    В Алматы прошел VIII Курултай Духовного управления мусульман Казахстана, на котором избран новый духовный лидер республики.

  • Олимпийские кольца. Архивное фото
    Кыргызская "двойка"

    Кыргызстан на Зимних Олимпийских играх 2018 года представят два спортсмена в двух дисциплинах – горнолыжном спорте и биатлоне.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко, архивное фото
    Доказательство мощи

    Российским спортсменам на Олимпийских играх в Южной Корее необходимо доказать, что Россия — мощная спортивная держава, заявил Александр Лукашенко.

  • Женщина возлагает цветы к фигуре Несломленный в Мемориальном комплексе Саласпилс
    Покушение на историю

    Латышские националисты намерены изуродовать мемориал в Саласпилсе, обновив экспозицию так, что уравняют и гитлеровских палачей, и ни в чем не повинных жертв.

  • Председатель Комитета по социальным делам Сейма Литовской Республики, социал-демократ Альгирдас Сисас, архивное фото
    СПГ раздора

    Литовский политик в эксклюзивном интервью Sputnik Литва рассказал, почему страны Балтии не могут договориться об СПГ-проектах.

  • Ирина Влах
    Не переключайте канал!

    Глава Гагаузии заявила, что российские телеканалы продолжат вещание на территории автономии вопреки решению парламента Молдовы.

  • Обучение русскому языку, архивное фото
    Послы русского языка

    В рамках экспедиции 54 участника программы "Послы русского языка в мире" отправятся в Азербайджан, Армению, Кыргызстан и Таджикистан.

  • Пожар в подмосковном Раменском. 8 декабря 2017
    Подтверждения нет

    Посольство Узбекистана в РФ проверяет информацию о гражданах республики, погибших при пожаре в торговом центре в подмосковном Раменском.

  • Российские продукты
    Назло санкциям

    Впервые с начала действия европейских санкций и ответных мер со стороны РФ российские продукты повезут в Европу и представят на выставке в Балтии.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Массовые протестные выступления на Западном берегу Иордана и в секторе Газа
Работа без выключения: пилот-спасатель показал как снимают людей с гор
Работа без выключения: пилот-спасатель показал, как "снимают" людей с гор
Sputnik Абхазия 3.0
Три года Sputnik Абхазия: полет нормальный

Соцсети

Sputnikabkhazia