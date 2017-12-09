Завершилась официальная часть VII съезда Абхазо-абазинского народа

СУХУМ, 9 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Официальная часть VII съезда Всемирной Ассоциации абхазо-абазинского народа завершилась в субботу 9 декабря.

"От всей души благодарю всех за очень плодотворную работу, за терпение и понимание. Смею заверить вас, что мы придадим совершенно новую динамику нашей деятельности", — сказал избранный председатель Высшего Совета Ассоциации абхазо-абазинского народа Мусса Экзеков.

Мусса Экзеков выразил надежду на то, что при проведении следующего конгресса все будут говорить о тех успехах, которые сделаны в укреплении связей между абазинами, абхазами и в целом со всей диаспорой по миру.

На закрытии официальной части съезда выступил президент Абахазии Рауль Хаджимба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мусса Экзеков: укрепим связи абхазов и абазин как в большой семье

"За 25 лет конгресс сделал немало, я выражаю благодарность Тарасу Шамба, Геннадию Аламиа, всем, кто сохранил структуру. Вы все прекрасно знаете, что конгресс создавался в те времена, когда государство было в опасности. С помощью вас всех, и благодаря всем народам, поддержавшим нас, наша страна сохранилась", — подчеркнул глава государства.

Хаджимба отметил, что все 25 лет государство идет по пути развития.

"Сделано немало, но предстоит сделать еще больше", — сказал президент.

Участники VII съезда Всемирной Ассоциации абхазо-абазинского народа в воскресенье 10 декабря посетят село Лыхны, где состоялся первый съезд в 1992 году.

В рамках проведения форума был избран новый руководитель Всемирной Ассоциации абхазо-абазинского народа Мусса Экзеков, исполнительный секретарем Инар Гицба.

Вместо должности президента была введена новая — председатель Высшего Совета а вместо генерального секретаря – исполнительный секретарь.

Международная Ассоциация Абхазо-абазинского (абаза) народа была учреждена в самое тяжелое время в современной истории Абхазии в ходе Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году.