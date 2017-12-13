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Фото с места обстрела автомобиля в районе Гумисты

"Мерседес", по первым данным, расстреляли из автомобиля на обочине

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Автомобиль "Мерседес" был обстрелян в районе Гумисты в пригороде Сухума около 17:00 в среду 13 декабря.

СУХУМ, 13 дек — Sputnik, Бадрак Авидзба. На месте происшествия, где обстреляли автомобиль в районе Гумисты, работают следователи, сообщает корреспондент Sputnik.

По предварительным данным, огонь по "Мерседесу" велся с расстояния в несколько десятков метров из машины, которая стояла у обочины во встречном направлении. От других комментариев следователи пока воздерживаются.

Кадры с места преступления смотрите здесь >>

Обстрелянный "Мерседес" двигался в направлении из Сухума в Гудауту.

Фото с места обстрела автомобиля в районе Гумисты
© Sputnik / Томас Тхайцук
Автомобиль "Мерседес" обстреляли в районе Гумисты

Центральная республиканская трасса перекрыта на выезде из столицы Абхазии. Проезд разрешен только спецслужбам. 

Как сообщают абхазские СМИ со ссылкой на министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба, при обстреле погиб Павел Ардзинба. 

В сухумском морге Sputnik подтвердили, что с места происшествия поступили два тела с огнестрельными ранениями, но фамилии называть отказались. Расследование двойного убийств взяла на себя Генеральная прокуратура Абхазии.

Павел Ардзинба родился в 1951 году в Гудауте. Участвовал в Отечественной войне народа Абхазии. Занимал пост заместителя министра обороны по вооружению и технике. Занимал должность президента абхазо-турецкой фирмы "Абтур".

26 сентября 2017 года Павел Ардзинба, объявленный в международный розыск в связи с уголовным делом о покушении на жизнь экс-президента Александра Анкваба и убийства двух офицеров Государственной службы охраны, добровольно явился в Следственное управление Генеральной прокуратуры Абхазии.

Ардзинба был задержан, допрошен по существу обвинения. Решением суда он был отпущен под залог и подписку о невыезде.




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