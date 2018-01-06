Анзору Агумаа 60: вспоминая "редчайшего краеведа"

Историк, археолог, художник, коллекционер Анзор Агумаа родился 60 лет назад. Он скрупулезно собирал архив Абхазии в фотографиях и документах, оставив после своей смерти бесценные сведения.

Вот, что вспоминает о нем заместитель министра культуры Абхазии Батал Кобахия.

"Даже если после меня найдется хоть один человек, который заинтересуется тем, о чем я пишу – ради этого человека я готов сегодня работать", — Анзор Агумаа.

В первый день февраля 2017 года в фойе РУСДРАМа состоялась долгожданная презентация книги известного историка, археолога, художника, коллекционера Анзора Агумаа "Старый Сухум".

Каждый город имеет свое неповторимое своеобразие, отраженное в его истории, состоянии архитектурного наследия, людях, творивших в нем. С особой радостью мы дождались издания книги, в которой запечатлена частичка истории нашего города в изложении замечательного абхазского краеведа Анзора Семеновича Агумаа.

Анзор Агумаа ушел от нас 8 сентября 2012 года, ушел внезапно, неожиданно. Ушел, как и прожил эту жизнь, тихо. Этот удивительный человек, одаренный своеобразными, неповторимыми душевными качествами, был еще и редчайшим краеведом. Благодаря ему мы имеем собранный, уникальный по своему значению и безумно трудоемкий по воплощению архив нашей страны в фотографиях и документах. Он лучше многих из нас, если не сказать всех, знал наш город, да и всю Абхазию. Он был одним из тех, кто описывал состояние бесценного культурного наследия нашей столицы, добиваясь сохранения уникальности исторически сложившейся городской среды.

© Sputnik Томас Тхайцук, Рада Ажиба Прошлое и настоящее Сухума в одной книге: как представили собрание Агумаа

Около трехсот исторических памятников города Сухум во многом благодаря именно его личному вкладу вошли в первый Государственный список охраняемых объектов в 1999 году. Сегодня по программе инвентаризации объектов историко-культурного наследия был создан единый Государственный список по всей Абхазии. И в этом также есть его заслуга.

В последнее время он очень страдал, видя, как многие шедевры зодчества уничтожаются, перестраиваются в нарушение всех норм и законов.

© Фото: из архива Анзора Агумаа Вид на гору Чернявского

Последний крик боли он пытался донести в Facebook незадолго до своего безвременного ухода: "Сегодня сгорело здание памятника архитектуры Сухума "Дом купца Евстафия Давидова" 1908 года (ул. Лакоба, 8). Кстати, в этом году это третий по счету сгоревший памятник архитектуры: первый сгорел зимой — "Дача краеведа В.И.Чернявского", построенная еще в 1872 году (ул. Чернявского, 8), второй — это "Почтово-телеграфная контора" 1915 года (пр. Мира, 108). За последние 20 лет сгорело более десятка памятников архитектуры города".

© Фото: предоставлено Баталом Кобахия Дом купца Евстафия Давидова

Также неожиданно сгорел и он. Безмерная грусть, связанная с его уходом, была тогда сопряжена еще и с опасением за судьбу нашего культурного наследия, которое находилось под его бдительным оком.

К сожалению, такого уровня специалиста, знатока памятников культуры Абхазии у нас сегодня нет, и я не вижу его в перспективе. Он успел издать много книг, в которых изложил интереснейшие сведения об окружающих нас шедеврах и истории их создания. Долгое время Анзор Агумаа был ведущим специалистом, а с 2011 года возглавлял Управление Республики Абхазия по охране историко-культурного наследия.

У Анзора было много идей, планов. Он каждый день покрывался тенью грусти, видя то, как сложно отстаивать право архитектурных памятников на выживание. И, к сожалению, мы мало чем ему в этом помогли. Думаю, Анзор был одним из редчайших носителей внутренней, врожденной интеллигентности, и с этим все считались, и всегда разговаривали с ним именно на этом уровне его внутренней культуры.

© Фото: из архива Анзора Агумаа Сухум: улицы времени

После ухода Анзора у нас нет человека, который мог бы с такой же скрупулезностью, по кусочкам собрать мозаику неповторимой истории нашего города в документах, биографиях, фотографиях, одарив нас широким своеобразием архитектурных стилей и обликов, присущих старому Сухуму. Он оставил нас незащищенными и неготовыми к бремени охраны нашего наследия.

Состояние памятников историко-культурного наследия является реальным показателем духовного состояния общества, состоятельности государства как такового, которое несет особую ответственность.

В последнее время как никогда активизировались горожане, да и граждане всей страны, по поводу сохранения уникальных объектов Абхазии. Был длительный период, когда наше наследие было не защищено должным образом. Оно подвергалось разрушению, сносу, незаконной приватизации, забвению, переделке, переосмысления истинной роли. Но пришло время собирать камни, надо оглянуться на пройденный путь и понять — что нам оставили наши предки и как нам сберечь то, что вынесло испытание годами забвения и разрушения.

© Фото: предоставлено Баталом Кобахия Гостиница "Абхазия" на сухумской набережной в 1954 году

Нам есть что беречь, сохранять, во что вдохнуть жизнь, ибо мы буквально живем и ступаем по уникальным и древним памятникам культурного наследия. Поэтому, если мы рассчитываем на кардинальные позитивные изменения в будущем, нам надо что-то делать уже сегодня.

Академик Дмитрий Лихачев писал: "Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии своих родителей, не ценит память о них, оставленную в саду, который они возделывали, в вещах, которые им принадлежали, — значит, он не любит их. Если человек не любит старые дома, старые улицы, пусть даже и плохонькие, значит, у него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны, значит, он равнодушен к своей стране".

Лихачев также говорил, что если на стенах любого объекта повесить табличку "Охраняется государством", в то время как молча мы наблюдаем разрушение и исчезновение других памятников, то это становится еще более худшим и печальным фактом предательства чести и любви к родине.

Так вот, Анзор Агумаа как раз был именно тем человеком, который всю свою жизнь не просто смотрел на старые фотографии, а скрупулезно собирал их, оставив нам всем огромный архив бесценных документов. Он любил этот город, любил его старые улочки, знал историю каждого дома. С каждым зданием у него были свои отношения, радость по поводу открытия любой новой детали о них, боль за их нынешнее состояние, и все это выливалось в его размышления о культуре и истории города, страны.

Анзор как-то сказал: "Даже если после меня найдется хоть один человек, который заинтересуется тем, о чем я пишу – ради этого человека я готов сегодня работать".

© Фото: из архива Анзора Агумаа Театры Самуриди и Алоизи

Надеюсь, что выход в свет книги Анзора Агумаа даст нам пищу для размышлений о прошлом, настоящем и будущем Сухума. Символично, что презентация книги проходила в фойе театра Русской драмы, построенного на месте уникальнейшего здания, одного из лучших в городе, выполненного в стиле модерн.

Он был построен по проекту архитектора Альфреда Баммэ в начале ХХ века, изначально в нем располагался театр Самуриди и синематограф "Наука и жизнь". В 70-е годы прошлого века здание было снесено под строительство грузинского театра.

Однако его прежний, величественный облик остался в памяти старожилов. Было это сделано в порыве бездумия власти, основанном на неверии граждан в возможность отстоять право на сохранение такой архитектурной ценности. Такое больше никогда не должно повториться ни в нашем городе, ни в нашей стране. И чтобы никто и никогда не переступал бы ту зыбкую красную линию, за которой наступает разрушение неповторимого по своему своеобразию исторического городского ландшафта, формировавшегося столетиями.

Монография "Старый Сухум" издана Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия совместно с Благотворительным Фондом Первого Президента Республики Абхазия и компанией "АКВАФОН". В ней даны описания истории более чем сотен зданий Сухума, построенных в период XIX- начала XX веков, старые и новые фотографии домов, архивные документы, представляющие историческую ценность. В книге также представлена история создания парков, садов и площадей города, культовых сооружений, промышленных зданий, школ, санаторно-курортных объектов государственного и частного строительства.