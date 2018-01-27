Огонь в душе: очамчырский ансамбль "Эрцаху"

В Очамчырcком районе есть свой ансамбль народного танца и песни "Эрцаху", кто в нем танцует, какой репертуар и как успевают совмещать работу и учебу с танцами, участники рассказали "дежурному" по району корреспонденту Sputnik.

Амра Амичба, Sputnik

Возрождение ансамбля

Очамчырскому ансамблю песни и танца "Эрцаху" более сорока лет. Последние восемь лет, с приходом в ансамбль нового художественного руководителя заслуженного артиста Абхазии и Южной Осетии Вианора Логуа, коллектив переживает свое второе рождение.

В репертуаре ансамбля десять номеров.

"Все на фольклорные абхазские темы. Также есть осетинский танец, старинный абхазский танец, сохраненный соотечественниками в Турции. И танец Победы – это символ ансамбля. Коллеги говорят, что такой хореографический номер достоин государственной премии", — не скромничает Логуа.

Как зритель, не раз наблюдавший танец Победы ансамбля "Эрцаху" на разных сборных концертах в Абхазской филармонии, могу свидетельствовать, что он действительно масштабен, фееричен и патриотичен. Казалось бы, в коротком номере показана вся новейшая история Абхазии.

В ансамбле песни и танца "Эрцаху" почти 50 человек, из них 20 вокалистов. Худрука Вианора Логуа отличает мягкая и тактичная манера ведения репетиций. Вы не услышите от него громогласного: "Повернись!", "Не спи!" и прочее, он спокойно объяснит, что нужно сделать. И отсутствие командного голоса никак не умаляет его непререкаемый авторитет среди танцоров.

Студентка второго курса физико-математического факультета АГУ Анжана Арчелия приехала на репетицию из Сухума, сдав экзамен в вузе.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция ансамбля "Эрцаху"

"Сцена для меня – вторая жизнь. Приходя на репетиции и танцуя на сцене, я обретаю себя совершенно в новом свете. Для меня огромная радость —оказаться на сцене. Я люблю дело, которым я занимаюсь. И я намереваюсь продолжать заниматься этим делом, пока у меня на это хватит сил, — подчеркнула она, — это огромная духовная пища для меня. И для всех моих друзей в этом ансамбле, я считаю".

Анжана учиться в университете, потому что считает, что нужно иметь высшее образование, чтобы зарабатывать на жизнь. За работу в ансамбле она и ее друзья получают только 6 тысяч рублей, тогда как участники государственных коллективов зарабатывают вдвое больше. По словам худрука, "Эрцаху" хоть и находится на государственном обеспечении, но считается районным и не имеет статуса государственного.

"Рост идет. Бывает спад и подъемы, как и везде. Но все равно подтянулись. Красавицы танцуют. Юноши не бросают. Здесь и юристы, и экономисты. Красиво смотрятся со всех сторон. Радует молодежь. Они уже "заболели" танцами, — сказал Вианор Логуа. — "Эрцаху", где бы ни выступал, за них не стыдно. Дважды ездили на Северный Кавказ. Заранее не хочу говорить, но в апреле будет выезд еще. Друзья из Еревана звонят, приглашают, но в связи с непризнанностью, знаете, какие сложности с паспортами? Ближе к осени, наверное, если получится, поедем".

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция ансамбля "Эрцаху"

Такие разные танцоры

Среди участников ансамбля "Эрцаху" танцоры разного возраста и опыта – студенты и уже взрослые семейные мужчины, а самые младшие из солистов восьмилетний Даут Амичба и полуфиналист проекта "Ты супер! Танцы" Леон Капба.

"С большими танцует наш маленький Леон. Ежедневно радуюсь, когда вижу его. Года три уже танцует в ансамбле. Когда его увидел, сразу понял, что он талантливый. Уже другой материал ему даю. Пробуем более сложные элементы, но он способный, осваивает это хорошо. Солирует. Нас обрадовал, не только наш район, но и всю Абхазию. За девочку Валерию Адлейба, ясное дело, тоже радовались и гордились. Такие детишки растут у нас. Помимо него, в детском ансамбле много талантливых детей появилось", — сказал худрук Вианор Логуа.

Тридцатидвухлетний Эдуард Тодуа уже 25 лет исполняет национальные танцы, начинал в ткуарчалском ансамбле самодеятельности "Амцабз", потом танцевал в госансамбле "Кавказ" и уже два года в очамчырском "Эрцаху".

"С детства люблю не только танцевать, но и мелодии, песни кавказские слушать. Отец по культуре в театре работает, может, поэтому. Уважаем это искусство – искусство танца. Больше внимания обращаю на танцы, зажигают в душе огонь, — подчеркнул Тодуа. — Слушаемся художественного руководителя, когда подсказывает, смотрим, что нужно поправить".

Династия танцоров в семье Тодуа продолжается – дети Эдуарда, Инал и Ариана тоже пошли по стопам отца и занимаются танцами пока в школьном кружке.

Аманда Кучуберия уже работает в администрации Очамчырского района, но уходить из ансамбля не думает, посвящая репетициям все свободное время.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция ансамбля "Эрцаху"

"Наверное, каждый танцор скажет, что если он так давно занимается танцами непрерывно, это перестает быть хобби, увлечением, это часть жизни. Я не представляю себя без репетиций, концертов. И какой-то перерыв всегда отражается на настроении, потому что все время тянет на сцену, на репетиции. Свет софитов, концерт, сцена, аплодирующие люди – на это можно сразу подсесть — и все", — сказала Аманда.

Вианор Логуа сетует на то, что районный статус ансамбля все-таки имеет значение, и от этого ему немного обидно. Не за себя, а за ребят.

"Отношение чуть-чуть другое, так не должно быть. Молодежь одна и та же. Если соответственно выглядят и выступают, танцуют, ведут себя, как артисты, надо ценить. Столичные, конечно, официальные коллективы государственные, им по-другому платят, а мы районный ансамбль, но в профессиональном плане наши ребята не отстают", — уверен Логуа.