Зимний вечер в Очамчыре: репетиция ансамбля "Эрцаху"

В ансамбле песни и танца "Эрцаху" почти 50 человек, из них 20 вокалистов. Съемочная группа Sputnik побывала на репетиции танцоров.

Очамчырскому ансамблю песни и танца "Эрцаху" более сорока лет. Последние восемь лет, с приходом в ансамбль нового художественного руководителя заслуженного артиста Абхазии и Южной Осетии Вианора Логуа, коллектив переживает свое второе рождение. В репертуаре ансамбля десять номеров. Все они на фольклорные абхазские темы. Также есть осетинский танец, старинный абхазский танец, сохраненный соотечественниками в Турции, и танец Победы.

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