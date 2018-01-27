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Сквер в Гагре

Аналог сухумской "Брехаловки" строится в центре Гагры

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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На территории нового сквера в Гагре появится детский городок с игровыми комплексами.

СУХУМ, 27 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Сквер по типу "Брехаловки" строится в центре Гагры напротив гостиницы "Абхазия".

По словам депутата Собрания Гагрского района, инициатора этого проекта, Реваза Бения, работы по благоустройству и строительству сквера проводятся за счет бюджета Гагрского района.

"В этом месте будет сквер на подобии сухумской "Брехаловки". На данном этапе уже положили тротуарную плитку, установили десять заливных столов, также планируем установить лавочки, мусорные урны и кафешку, где можно будет купить кофе и напитки. Администрация Гагрского района выделила на это дело около 1,7 миллиона рублей", — рассказал Бения.

Сквер в Гагре

                        ©
                    Sputnik / Томас Тхайцук 
Сквер в Гагре

Он добавил, что идею создать сквер в центре города поддержали не только глава района и депутаты, но и общество. Строительные работы проводит компания "Гаграстройтехнологии".

По мнению Бения, новая зона отдыха в курортном городе Абхазии может стать излюбленным местом не только для горожан, но и для туристов. У посетителей сквера будет возможность, как и на "Брехаловке", проводить досуг за игрой в нарды, шахматы и домино.

"Кроме того, здесь можно будет проводить турниры, к примеру, по шахматам и домино, как среди старшего поколения, так и среди молодежи. Помимо этого, в другой части сквера мы планируем построить детский городок с игровыми комплексами. Для этого сейчас ведутся переговоры с предпринимателями из Гагры. Думаю, что нам удастся в скором времени это сделать", — отметил Реваз Бения.

Сквер в Гагре

                        ©
                    Sputnik / Томас Тхайцук 
Сквер в Гагре

Депутат Собрания Гагрского района уверен, что кафе, которое появится на территории сквера, не должно принадлежать кому-то конкретно, и поэтому планируется открыть фонд социального развития Гагры, а все вырученные от коммерческой деятельности средства, подчеркнул Бения, будут идти в этот фонд и перенаправляться на решение проблем Гагры.




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