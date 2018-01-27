"Брехаловка" в Гагре: как идет строительство нового сквера

Сквер по типу "Брехаловки" строится в центре Гагры напротив гостиницы "Абхазия" за счет бюджета Гагрского района.

По словам депутата Собрания Гагрского района, инициатора этого проекта, Реваза Бения, работы по благоустройству и строительству сквера проводятся за счет бюджета Гагрского района.

"В этом месте будет сквер наподобие сухумской "Брехаловки". На данном этапе уже положили тротуарную плитку, установили десять заливных столов, также планируем установить лавочки, мусорные урны и кафешку, где можно будет купить кофе и напитки. Администрация Гагрского района выделила на это дело около 1,7 миллиона рублей", — рассказал Бения.

Он добавил, что идею создать сквер в центре города поддержали не только глава района и депутаты, но и общество. Строительные работы проводит компания "Гаграстройтехнологии".

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