Три основные проблемы Абхазии, которые нужно срочно решать

Резкое сокращение загруженности отелей наблюдается в этом году не только в Абхазии, но и в Крыму – более чем на четверть (в Абхазии, если верить представителям Абхазского союза туризма, недозагруженность отелей республики составила в июне — по разным районам – от 30 до 80 %). Другое дело, что причина сокращения количества отдыхающих с комфортом (то есть со снятием номеров в гостиницах и пансионатах, а не частных апартаментов) в Крыму кроется не столько в жадности местных отельеров, сколько в скаредности российских авиакомпаний, взвинтивших цены на авиабилеты.

Словом, у динамики спроса на туристические услуги довольно сложная конструкция, которую специалисты-маркетологи в области туризма должны просчитывать в он-лайн режиме. В противном случае отрасль несет гигантские убытки. И это происходит сегодня не только в Абхазии, но и в Крыму, где приток россиян в июне текущего года сократился в сравнении с предыдущим годом, а вот приток граждан Украины, напротив, усилился.

Разумеется, такая вот конфигурация спроса должна отражаться на предложении, ведь ясно же, что Крым заинтересован в том, чтобы среди туристов преобладали куда более платежеспособные россияне; однако какой-то выверенной стратегии властей в этом направлении я пока не вижу.

© Sputnik. Илона Хварцкия Почему абхазская туротрасль не слышит потребителя

Но вернусь к Абхазии.

Прочитал материал коллеги из Москвы Евгения Шабаева "Почему абхазская туротрасль не слышит потребителя" хотел бы высказать ряд суждений.

Полностью поддерживая пафос и фактуру статьи Евгения, посчитал важным дополнить автора своими соображениями по поводу того, что не одни только отельеры и представители туристской отрасли республики виноваты в сокращении турпотока и во всех тех недостатках, которые были указаны в материале моего коллеги. Есть причины и помасштабнее.

С моей точки зрения, ключевыми проблемами современной Абхазии являются ряд проблем системного характера, препятствующих и развитию туристической отрасли, и подъему экономики республики в целом.

Назову лишь три основные проблемы, которыми, на мой взгляд, необходимо заниматься руководству Абхазии, определив на этой основе три ключевые стратегические задачи власти на период до очередных президентских выборов.

Первая проблема касается обеспечения безопасности населения и зарубежных гостей.

Судя по тем криминальным сводкам, которые поступают из органов МВД в СМИ, в республике складывается довольно непростая криминогенная ситуация. То кто-то где-то стреляет, кого-то убивают, но главное не это. Дело не в количестве преступников, а в характере преступности. Лично у меня складывается такое ощущение, что в республике вновь появилась организованная преступность.

Одна из таких ОПГ, которая нацелена на контроль наркотиков, сегодня усиливается, и она представляет собой стратегическую опасность для политической стабильности в республике, поскольку за распространителями наркотиков совершенно точно стоят различные зарубежные преступные группы.

© AFP/ RAUL ARBOLEDA Комиссию по контролю за незаконным оборотом наркотиков создал Парламент

Очевидно также, что там, где распространяются наркотики и растет количество наркоманов, растет и любая другая преступность. Наркоманы – это люди, готовые на любое преступление ради очередной дозы. И борьба против этого явления сегодня в Абхазии должна стать наиважнейшей государственной задачей.

Пока работа структур МВД не дает нужного результата.

В среду в Парламенте Абхазии была учреждена временная депутатская комиссия по контролю ситуации с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. И это первый и очень важный шаг законодательной власти в верном направлении.

Вторым шагом необходимо создать специальную структуру в исполнительной власти, которую следует наделить серьезными полномочиями. Возможно, это должен быть орган, работающий в связке с созданным недавно совместным ИКЦ, поскольку без помощи извне республиканским силовым структурам здесь не обойтись. Нужно надежно блокировать пути доставки наркотиков в Абхазию со стороны Грузии, Турции и России.

Тот факт, что актуальность проблемы импорта в страны ЕАЭС (в Абхазию в том числе) все возрастает, подтвердил в четверг заместитель руководителя Федеральной таможенной службы РФ Анатолий Серышев. Но, разумеется, ФТС России не может перекрыть все те щели в горах Кавказа, через которые сегодня проходят пути наркотрафика в Абхазию.

Очевидно при этом, что рост наркомании в республике – серьезное препятствие для развития в республике туристической отрасли, поскольку создает угрозу безопасности и населению страны, и туристам.

Вторая причина низкого рейтинга привлекательности Абхазии, как места отдыха зарубежных гостей, непосредственно связана с первой.

Речь идет о самоуспокоенности властей, о расслабленности абхазских элит, не желающих – вот уже который год — переходить в мобилизационный режим деятельности.

А между тем, если элиты хотят добра своей стране, если они хотят обезопасить республику от надвигающихся угроз, мало прислониться в экономическом и военном отношении к России. Россия не спасет новое поколение абхазов от наркотиков и других напастей. Развитие нации и спасение молодежи – дело рук самих абхазов. И за решение такой задачи нужно приниматься всерьез.

Абхазии сегодня нужна сильная, жесткая власть, которая бы при опоре на российские ресурсы смогла обеспечить переход республики в мобилизационный режим развития хотя бы лет на десять.

Наконец, третья проблема Абхазии – отсутствие профессионального плана экономического развития.

Я уже неоднократно высказывался по этому поводу и сейчас лишь повторю, что стратегия Абхазии должна быть сориентирована на подготовку и реализацию конкретного и эффективного плана развития туротрасли республики, в том числе путем организации и проведения ряда конкурсов на приобретением некоторых абхазских турактивов зарубежными туроператорами.

Активы должны работать. И вот об этом, я надеюсь, мы еще поговорим.