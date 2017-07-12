Эксперт о нападении на туристов из РФ: это могла быть провокация

Sputnik, Алексей Стефанов

Разбойное нападение на две семейные пары с детьми из Москвы в селе Приморское Гудаутского района, в результате которого был убит один из отдыхающих, наделало много шума и заставило заговорить о проблеме безопасности в республике. Тем более, что это не первое ЧП в Абхазии, о решении этой проблемы говорилось регулярно, однако должных выводов сделано не было.

"Власти должны вести мониторинг информационного пространства и, по крайней мере, реагировать на то, о чем пишут СМИ. Абхазские СМИ неоднократно поднимали вопрос о проблеме безопасности. В частности, в конце июня на Sputnik Абхазия была опубликована большая статья под заголовком "Три основные проблемы Абхазии, которые нужно срочно решать". И в качестве первой проблемы была названа безопасность, которая имеет стратегический и тактический характер. Стратегический касается политической и экономической стабильности, тактический связан с открытием курортного сезона. Но, к сожалению, ответственные чиновники видимо не читают подобные статьи и не делают выводов", — прокомментировал ситуацию директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

Политолог напомнил, что преступления, направленные против туристов, совершались и ранее: было нападение на автобус с российскими туристами, неоднократно отдыхающих обворовывали на пляже. "Это, естественно, не способствует развитию туристической отрасли и экономики в целом", — считает политолог.

"Что касается этого преступления, то по одной из версий, это проявление откровенного бандитизма. И тут возникает ряд вопросов, связанных с тем, что захваченных детей и женщин освободили, но при этом сотрудники МВД устанавливают личности бандитов. Одно с другим не вяжется: как можно освободить людей, не входя в контакт с преступниками? Население, которое обсуждает эту ситуацию в социальных сетях, делает выводы (которые лично я не разделяю), что Абхазия якобы не выдержала проверку на независимость, не сформировала дееспособную политическую систему и гражданское общество. Что в Абхазии сохраняется клановый характер, который предполагает, что все друг друга знают, есть факты сокрытия различных ситуаций и попытки решения вопросов кулуарным путем", — говорит Лепехин.

Как пример, он рассказал о резонансном преступлении, когда неизвестные лица похитили секретаря политической партии "Единая Абхазия", где-то ее удерживали, позже освободили, но кто это совершил, и с кем вошли в контакт силовые структуры, чтобы освободить пленницу, до сих пор неизвестно. "Совершенно очевидно, что в случае с секретарем одной из самых уважаемых политических партий произошел клановый сговор и сокрытие обстоятельств дела. Было понятно, что в следующий раз ситуация повторится в какой-то другой форме и это случилось", — отметил политолог.

Впрочем, по мнению Владимира Лепехина, последнее преступление могло быть "целенаправленной провокацией с целью дестабилизации в республике". Для этого в качестве жертвы нарочно были выбраны именно российские туристы, которые составляют основной доход туристической индустрии, чтобы нанести удар по экономике Абхазии. "Это не только российско-абхазские отношения и ситуация на Кавказе, это в том числе и экономика. Плюс престиж власти. Это такая мегаплановая вещь", — считает эксперт.

"О том, кому это сможет быть выгодно, можно только догадываться. Если бы удар был нанесен только по Абхазии, мы могли бы предположить, назвать какое-нибудь соседнее государство. Но удар нанесен по абхазско-российским отношениям, а у России огромное количество геополитических противников, и поэтому это может быть, например, спецоперация или просто стимулирование тех же самых банд, которые нуждаются в источниках средств", — предположил политолог.

Он также уверен, что эта провокация направлена, в том числе против власти. И нужно сделать правильные выводы, которые заключаются не в том, что гражданское общество сегодня очень легко поддается на провокации, как это было в прошлом году, когда толпа штурмовала МВД, а в том, как общество на такие ситуации реагирует. "Это сигнал к тому, чтобы общество вместе с властью во всем разобралось", — говорит политолог.

"Проблема безопасности во многом зависит от прозрачности ситуации в стране, от того, как принимаются решения. Sputnik Абхазия постоянно об этом пишет - что деятельность правительства должна быть прозрачной, все должно публиковаться, для этого должны создаваться сайты, иначе клановый характер невозможно преодолеть. Последние выборы тоже проходили, к сожалению, не по партийному, а по клановому принципу. Это же тоже способствует усугублению проблемы безопасности. Поэтому обществу и власти нужно использовать эту ситуацию для того, чтобы опровергнуть точку зрения, которую высказывают некоторые наблюдатели о том, что Абхазия не выдержала проверку на независимость. Нужно показать, что общество и власть могут что-то сделать", — уверен Лепехин.

Возможно, если бы Информационно-координационный центр органов внутренних дел России и Абхазии (ИКЦ) был создан гораздо раньше, как это предполагалось, и его работе не мешали, подобного преступления наверняка бы не произошло, уверен эксперт.

"Согласно договору о стратегическом взаимодействии, Россия давно предлагала создание ИКЦ, но он был создан только спустя два года после подписания договора. Какие-то круги как раз и противодействовали созданию этого ИКЦ, информационной прозрачности. Мы помним, какая дискуссия разгорелось в нынешнем парламенте по этому поводу, когда пытались ограничить полномочия ИКЦ, мотивируя это тем, что Россия якобы получает какие-то особые полномочия в отношении Абхазии, а мы должны сохранять суверенитет и независимость. Хотя речь идет о прозрачности действий силовых структур. Что как раз и было направлено на создание безопасной атмосферы. И не только по отношению к туристам, а в том числе в отношении потенциальных инвесторов. Мы много раз говорили о том, что потенциальные инвесторы, в том числе российские, не зная ситуацию в Абхазии, не идут в страну. И в числе причин на первое место ставят проблему безопасности. Преступление, которое сейчас произошло в Абхазии, тому подтверждение", — заключил политолог.