Особенности абхазской политики: от вечевого уклада к демократическому

События последних двух недель, связанные с митингами против решения президента Абхазии о передаче грузинской стороне осужденного Георгия Лукава, вновь обнажили как слабые, так и сильные стороны абхазской демократии.

Владимир Лепехин, директор Института ЕАЭС

Новогодние митинги "недовольного меньшинства" в Сухуме, похоже, стали в Абхазии своеобразной политической традицией. Так, прошел ровно год с момента последнего столкновения Рауля Хаджимба с оппозицией на площади перед зданием Администрации президента – и вот опять.

В декабре 2016 года, помнится, выступления представителей Блока оппозиционных сил начались без особого повода – официально всего лишь из-за недовольства оппозицией социально-экономической политикой главы государства. Однако собравшиеся на площади потребовали поначалу – не больше и не меньше – отставки главы государства.

По результатам ночного шантажа ("не разойдемся, пока наши требования не будут выполнены") оппозиция добилась назначения своих представителей на ряд должностей в органах исполнительной власти, включая и ЦИК республики.

© Фото: предоставлено Владимиром Лепехиным Лепехин: кому-то снова хочется поиграть с огнем

Автор этих строк писал тогда, что митинговая активность различных меньшинств не должна подменять собой решения парламента РА как органа, избранного большинством народа Абхазии, а также решения всенародно избранного главы государства. В противном случае, парламентаризм и институт президента могут стать бесполезными конструкциями, закон – дышлом, а политическая демократия – игрушкой в руках демагогов и популистов.

С моей точки зрения, компромисс с оппозицией, на который пошел президент Абхазии в декабре 2016 года, был ошибкой. Ультиматум лидеров одноразового Блока оппозиционных сил и податливость Администрации президента в тот момент чуть было не нарушили хрупкую политическую стабильность в республике. Но уже в конце 2017 года Рауль Хаджимба упредил возможные акции протеста тем, что выступил перед депутатами Народного Собрания РА с Посланием, в котором изложил свою позицию по целому ряду волнующих абхазское общество проблем. Упредил, но не исключил. Выступления против главы государства все равно состоялись.

Повод подвернулся

Формальным поводом для митинга у Администрации президента стало единоличное решение Рауля Хаджимба об обмене грузинского военного преступника Георгия Лукава на сбежавшего в Грузию гражданина Абхазии, подозреваемого в тяжком преступлении. Фактическим – стремление оппозиции в очередной раз "качнуть" власть, взять ее на испуг, а заодно – вновь проверить свои силы.

Не буду давать какие-то характеристики нынешним лидерам абхазской оппозиции. Выскажу лишь ряд наблюдений, касающихся нынешнего состояния политической системы страны.

С моей точки зрения, митинги 3-5 января сего года в Сухуме показали, что Абхазия, увы, пока не избавилась от своеобразного "политического язычества", то есть от стремления решать политические проблемы за пределами официальной политической системы.

Вместо того, чтобы поднять вопрос "по инстанции" — сначала перед законодателями и Конституционным судом, некое активное меньшинство вновь начинает ломиться в президентскую резиденцию, нивелируя значимость и авторитет всех остальных политических институтов.

Во-вторых, совершенно очевидно, что в стране народилась новая политическая оппозиция, которая по факту уже начала подготовку к кампании по выборам президента Абхазии, которые состоятся в 2019 году. И эта оппозиция хочет приобрести свой собственный опыт борьбы с властью, причем – борьбы уличной. А это значит, что настроена она весьма решительно и, что возможно, не без поддержки извне.

В-третьих, власть пока не научилась профессионально работать с информацией – своевременно доводить до общества причины и аргументацию тех или иных решений. Отсюда и результат: люди часто выходят на улицы просто потому, что недостаточно информированы.

С другой стороны, я с удовлетворением отмечаю целый ряд позитивных сдвигов в позиции и поведении представителей действующей власти и самого главы государства. Полагаю, что глава республики сделал правильные выводы из событий 2016 года, на этот раз перенаправив энергию улицы в правовое поле. Он не просто принял факт создания парламентской комиссии по расследованию факта помилования грузинского диверсанта, но лично пришел 5 января на ее заседание, чтобы дать комментарии и отстоять свою позицию. Мало того по итогам работы этой комиссии он поддержал практически все ее решения кроме откровенно политизированного, которое требовало немедленной отставки главы президентской администрации.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хаджимба посетил заседание Парламента по ситуации с выдачей Лукава

Напомню, что депутаты (представители названной парламентской комиссии) публично огласили перед митингующими намерение в кратчайшие сроки представить в Народное Собрание Абхазии предложения по изменениям в законодательство, ограничивающие помилование в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления на территории РА. И это значит, что абхазские политики взяли курс на преодоление "политического язычества", что не может не радовать.

В своем недавнем Послании депутатам Народного Собрания РА глава государства назвал укрепление современной политико-правовой системы одним из своих приоритетов. Действительно, импульсивные штурмы государственных учреждений должны, наконец, закончиться в пользу открытых и цивилизованных обсуждений любых проблем страны в специально созданных для политических дебатов органах – в парламенте, Общественной палате и т.п.

События 3-5 января в Сухуме показали также, что в Абхазии к настоящему времени произошла реальная консолидация значительной части политических элит страны, что очень важно накануне начала кампании по выборам президента РА.

Да, предпосылки для роста в республике протестных настроений еще не устранены. Нищета значительной части населения страны, экономические неурядицы, рост преступности – эти и многие другие процессы и проблемы способствуют довольно высокому градусу недовольства многих простых людей действиями чиновников. И все же в политической сфере наметились положительные сдвиги.

Нынешняя консолидация абхазских элит не означает, что всех теперь устраивает кандидатура Рауля Хаджимба. Но, судя по всему, ситуация с чехардой в верхних эшелонах власти всем порядком поднадоела. Уверен, что большинство абхазских политиков жаждет стабильности в обществе и, в связи с этим, многие из них хотят, чтобы уличные разборки сменились организованными действиями легитимных политических сил в правовом поле.

Теперь важно, чтобы движение абхазских политиков по замкнутому кругу сменилось движением вверх – ростом уважения к закону, к институту выборов, к партийной системе, к процедурам реальной демократии.

Ведь только в этом случае весной 2019 года в республике смогут состояться, наконец, нормальные президентские выборы – открытые, честные и с закономерной победой в них наиболее привлекательной и достойной кандидатуры. Как это произошло, в частности, весной прошлого года на президентских выборах в Южной Осетии.