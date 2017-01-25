Продлевая жизнь с Трампом

Предвыборная гонка в США оказалась не менее интересной, чем знаменитые американские телешоу. Мало кто верил в победу Дональда Трампа, многие этого даже боялись. Волну негодования вызвало его высказывание о необходимости построить стену на границе с Мексикой, выслать нелегальных иммигрантов, он был обвинен в расизме, за что ему буквально объявили бойкот практически все американские знаменитости. Также было много разговоров о том, что к его победе на выборах приложил руку Владимир Путин. И, действительно, все разведывательные службы США утверждают, что есть масса доказательств тому, что Россия устроила кибер-атаки на серверы демократической партии США и серверы государственных ведомств. Конечно, в России этот факт отрицают, но это уже стало поводом для шуток на тему того, что президента Америки "назначил" Владимир Путин. Кстати говоря, большая часть российской элиты, в отличие от элиты американской, выступала в поддержку Трампа.

© Sputnik. Томас Тхайцук Чирикба: избрание Трампа вносит непредсказуемость в мировую политику

20 января прошла инаугурация Дональда Джона Трампа, 45-го президента Соединенных Штатов Америки. По традиции, избранный президент принял присягу и произнес инаугурационную речь, которую, между прочим, написал сам, отказавшись от услуг спичрайтеров. По большому счету, инаугурационные речи Барака Обамы 2013 года и Дональда Трампа 2017 года по смыслу не сильно отличались. Но Трамп выбирал более доступные для понимания слова и простые лозунги. Трамп пообещал вернуть власть народу и уделять большее внимание внутренней политике США. Также президент заявил, что будет "дружить" с другими странами, вместо того, чтобы навязывать им свой образ жизни. Трамп много говорил о грядущем величии страны, о том, что Америка станет примером для других стран. Он явно пытается создать образ "народного президента". Как и все политики, новый президент Соединенных Штатов был щедр на обещания. Каждый раз, слушая предвыборные или инаугурационные речи, в голове всплывает один вопрос – а сколько правды в его словах? Остается только надеяться на то, что Трамп вслед за предыдущим президентом США не обретет славу "подающего надежды".

© AFP/ JIM WATSON Трапш: отношения с Грузией не будут первоочередными для Трампа

Казалось бы, да и какое, в общем-то, дело Абхазии до того, что обещал президент далекой от нас в географическом (да и не только в географическом) плане страны. Вряд ли мы можем рассчитывать на пересмотр Америкой политики в отношении вопросов, касающихся статуса Абхазии. Но возможное потепление отношений между Россией и США и снятие санкций (маловероятно, но верить хочется) позитивно отразится на благополучии российских граждан, а так как Абхазия находится в рублевой зоне и тесно связана с российской экономикой, граждане Абхазии также могут ожидать улучшения своего благосостояния. Кстати, на позитивный курс в отношениях указывает и тот факт, что госсекретарем США был назначен Рекс Тиллерсон, получивший орден Дружбы из рук Владимира Путина за большой вклад в развитие и укрепление сотрудничества с Российской Федерацией.

Трамп уже неоднократно отказывался от своих предвыборных обещаний. Хочется надеяться на то, что в отношении внешнеполитического курса, преимущественно в вопросах, касающихся взаимоотношений с Россией, он свои взгляды не пересмотрит.

А пока весь мир гадает о том, чего ждать от нового президента США, лично я развлекаю себя просмотром американских сатирических шоу, где главными героями выступают Дональд Джон Трамп и Владимир Владимирович Путин. Ведь, как известно, именно смех, а не политика продлевают жизнь.