Третий: мой 2017-й

Корреспондент Sputnik Абхазия Бадрак Авидзба рассказал о событиях, которые запомнились ему в минувшем 2017 году.

Не соскучиться

Третий год работы в информационном агентстве Sputnik Абхазия был разным, но точно не скучным.

Работа корреспондента всегда интересна, мы не знаем, где окажемся завтра и с кем будем общаться уже через час, и это очень заводит.

© Sputnik / Томас Тхайцук Год со Sputnik: 13 "атмосферных" месяцев

Среди запомнившихся событий была поездка в отдаленное село Хуап к абхазской долгожительнице Тине Бебия, которой в апреле исполнилось 112 лет. Я, конечно, видел немало людей пожилого возраста, но ни разу не приходилось общаться с человеком, которому уже более ста лет.

Мы решили наведаться к бабушке Тине в день ее 112-летия. Вопреки моему ожиданию, когда мы подъехали к калитке ее дома, к нам навстречу она вышла энергичной походкой. В свои немалые годы она сохранила ясность ума и здоровье. По ее признанию, достичь такого преклонного возраста можно только если питаться здоровой пищей и физически трудиться.

Важные визиты

В минувшем году Абхазию посетили сразу несколько важных гостей. Освещение визита Владимира Путина в августе было одним из самых ответственных моих заданий.

Местом встречи Рауля Хаджимба и Владимира Путина стала госдача в бывшей резиденции советских лидеров в Пицунде. Журналисты приехали за четыре часа до начала встречи двух. Кстати, находясь именно на этой даче в Пицунде о своей отставке узнал Никита Хрущева, сюда же совершил свой последний зарубежный визит президент Франции Жорж Помпиду.

Быть свидетелем приезда в Абхазию одного из самых влиятельных людей в мире для меня, конечно, было важно. Президент России прилетел на вертолете из Сочи, встреча с Раулем Хаджимба перед журналистами длилась десять минут, за которые они рассказали о развитии отношений двух стран.

2017 год также ознаменовался приездом в республику министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который помимо официальных встреч посетил знаменитую "Брехаловку" и выпил чашечку кофе.

Для меня было новым опытом в работе освещение приезда в страну политиков такого высокого ранга, за что и благодарен редакции. Надеюсь, не подвел.

Приморское

В селе Приморское 2 августа 2017 году произошел взрыв на складе с боеприпасами. На утро следующего дня попытались попасть поближе к эпицентр происшествия. Пожар на складе уже потушили, но дым все еще шел, нас не пустили. Ближе, чем на 300 метров подобраться не удалось. Тем не менее та картина которая нам предстала тогда никогда не забудется. Вокруг разрушенные дома, не разорвавшиеся снаряды и испуганные люди.

Наверное, за все время работы в Sputnik происшествие в Приморском произвело особое впечатление, когда сталкиваешься с бедой обычного человека, который жил без больших забот, но в одночасье лишился дома. Благо люди не остались один на один со своей бедой, скоро они заселятся в свои новые дома, которые строятся за счет государства.

Хочется, чтобы 2018 год принес больше хороших новостей, чем год ушедший. Надо верить.