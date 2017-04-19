Задержался - значит понравилось: Лавров не торопился покидать Абхазию

Бадрак Авидзба, Sputnik

"Оружие, колющие, режущие предметы, взрывчатые вещества есть?" — спрашивал сотрудник Государственной службы охраны Абхазии, глядя в глаза, словно убеждаясь в достоверности ответа.

Второй день визита Сергея Лаврова начался для журналистов в 9 часов утра. Первое мероприятие с участием Сергея Лаврова — возложение цветов к Мемориалу Славы — было намечено на 10 часов, однако журналистов попросили приехать в гостиницу на час раньше для тщательной проверки.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лавров почтил память погибших в Отечественной войне в Абхазии

Рановато, по абхазским меркам. Представители всех СМИ республики приехали в гостиницу "Интер-Сухум", где были размещены на ночлег их коллеги из России, приехавшие освещать приезд Сергея Лаврова.

В фойе шли последние приготовления к насыщенному информационному дню, ведь в повестке дня было пять событий с минимальными интервалами.

Чашечка кофе на Брехаловке

После пресс-конференции, на которой Рауль Хаджимба и Сергей Лавров подтвердили неизменность курса на стратегическое партнерство и развитие отношений, глава МИД России в многочисленном и очень разнообразном сопровождении направился на набережную Сухума.

Фотоленту об этом смотрите здесь >>

Наверное, визит Лаврова в Абхазию не был бы полноценным, если бы он не выпил на свежем морском воздухе чашечку легендарного кофе на Брехаловке. Сопровождавшие журналисты терпеливо ждали министерского вердикта. Отставив чашку, Лавров резюмировал: "Очень вкусный кофе".

© Sputnik / Томас Тхайцук Лавров на встрече с Хаджимба: заинтересованы в поддержке курса Абхазии

Его заместитель Григорий Карасин подтвердил слова шефа: "Знаменитый кофе на Брехаловке".

Впервые в театре за 15 лет

После "вкусной" и непродолжительной прогулки по набережной Сергей Лавров направился в сторону Государственного Русского театр драмы, получившего не так давно имя человека, воспевшего Сухум в мировой литературе, Фазиля Искандера. По признанию высокого гостя, он 15 лет уже не бывал в театре. У гендиректора театра Ираклия Хинтба на этот случай был припасен "рояль в кустах", которым он не преминул воспользоваться и восполнил столь досадный театральный пробел в биографии министра.

Как прошел второй день визита Сергея Лаврова смотрите здесь>>

Побывать в театре и не увидеть игру актеров, это почти так же, как побывать на Брехаловке и не отведать кофе. Хинтба пригласил Сергея Лаврова в зал, где труппа сыграла несколько сцен из премьерной постановки "Пять вечеров". Лавров лично поблагодарил труппу и пожелал театру больших успехов в дальнейшей работе.

Благое дело Sputnik Абхазия, и кто это Томас Тхайцук?

Лавров оказался весьма внимательным к деталям, мимо которых другие просто проходят. В фойе театра Sputnik Абхазия разместил небольшую фотовыставку снимков, сделанных на премьерах Русдрама. Министр не просто бегло осмотрел экспозицию. Он останавливался у каждой работы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кофе на Брехаловке и РУСДРАМ: Лавров прошелся по набережной Сухума

И вдруг произнес: "А кто это Томас Тхайцук?"

Оказалось, что его заинтересовали фотографии, и он прочитал имя автора на рамках. Долго разыскивать фотографа не пришлось. Он стоял практически напротив, нацелив свой объектив на Лаврова и сопровождающих.

Фотокорреспондент Sputnik Томаса Тхайцук уже второй день находился в орбите главы российского МИДа, но близкое знакомство случилось именно здесь. Лавров пожал руку смущенному автору и признал, что фотографии сняты талантливо. Сергей Лавров, обращаясь уже к руководителю Sputnik Абхазия Руслану Бганба, оценил деятельность информагентства: "Благое дело!"

© Фото: Валентина Ваганова Фотокорреспондент Sputnik Томас Тхайцук и Глава МИД России Сергей Лавров

Долго будет Абхазия сниться

Визит главы российского внешнеполитического ведомства близился к завершению. Журналисты отправились в сухумский аэропорт Бабушара заранее. Как признался гендиректор аэропорта Вячеслав Эшба, прилет лайнера сюда впервые за несколько лет — для него очень радостное событие. Если самолеты без неба умрут, то без самолетов умрет и воздушная гавань.

© Sputnik / Томас Тхайцук Самолет Лаврова взял курс на Россию: визит в Абхазию завершился

На эту мысль натолкнул обреченно ржавеющий в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы, уверенно покрывающийся мхом ЯК-40. Кстати, на этом самолете во время Отечественной войны народа Абхазии в захваченный Сухум прилетал президент Грузии Эдуард Шеварднадзе.

Когда кортеж Сергея Лаврова задерживался уже на 20 минут от назначенного для вылета времени, один из провожавших заметил: "Задержался — значит понравилось…"

После получасовой задержки кортеж подъехал к аэропорту. Все произошло как-то буднично, спокойно, быстро и естественно. Сергей Лавров попрощался с сопровождавшими его абхазскими коллегами и сел в самолет. Но самое трогательное произошло позже. Когда самолет стал двигаться к взлетной полосе, в иллюминаторе вдруг показался Лавров и помахал рукой.