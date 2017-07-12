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Нападение на женщину

Ветеран: не провоцируйте преступника

© Fotolia/ Photographee.eu
Интервью
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Убийство российского туриста (19)
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Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, бывший руководитель Центра специального назначения при СГБ Абхазии Рауль Лолуа в студии радио Sputnik рассказал о правилах поведения при захвате заложников.

Sputnik

— Рауль Валерьевич, вы более 20 лет возглавляли Центр специального назначения, который боролся с террористами и криминальными группировками. С точки зрения бывшего командира спецназа, как вести себя в ситуации, аналогичной той в которую попали российские туристы в Приморском? 

Полную версию радиоинтервью с Раулем Лолуа слушайте здесь>>

Алексей Ломия.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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— Сотрудники специального назначения занимаются освобождением заложников. Их прямая задача, если захвачены люди, отрабатывать ту или иную специальную операцию.  

Если взять данную ситуацию, она немного иная. Были дети взяты в заложники и ждали приезда человека с деньгами. И при виде сотрудников правоохранительных органов их просто отпустили. Это не так называемые террористы, которые захватили людей с целью выкупа, они их сразу отпустили. Они банальные разбойники и бандиты, которые не имеют никакого морального облика. Скорее всего, это люди, которые хотели получить легкие деньги, пользуясь беззащитными детьми. 

— Как специалист, что вы могли бы посоветовать в этой ситуации? Как понять насколько далеко готовы пойти эти люди? 

Самое главное в такой ситуации, поддаться тем действиям, которые требуют от тех, кого взяли в заложники. Надо следовать требованиям, которые выдвигают злоумышленники. Потому что все другое опасно. Люди, которые совершают такого рода преступления тоже эмоционально возбужденные, уровень психологического подъема очень высокий. Поэтому рисковать здесь нельзя нужно обязательно дождаться правоохранительных сил. Вот это самая главная задача. Отдать все деньги, ценности, что требуют. Ни в коем случае не подвергать опасности своих людей, своих детей, друзей, всех тех, с кем ты рядом оказался в том или ином месте. Если преступление уже пошло, оно обязательно состоится.  

Люди не подготовленные к обороне, которые не могут оказать сопротивление, тем более вооруженным, рисковать ни в коем случае не должны. 

— Следует ли разговаривать с преступниками в этой ситуации, что нужно говорить, может есть какие-то слова, которые могут повлиять на удачный исход?

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© Sputnik. Томас Тхайцук
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Успокоить преступника, сказать, все, что хотите отдадим, сделаем. Вот так именно надо себя вести. Исходя из этого, надо действовать.

— Люди были с закрытыми лицами. Значит не хотели, чтобы их узнавали, можно ли из этого сделать вывод, что убийство не планировалось, что ситуация вышла из-под контроля?

— Если преступник уже в маске, если он надел маску на лицо – это говорит о том, что не хочет себя выявлять. Если его не провоцировать, ситуация может пройти. Если человек надел маску и пошел на преступление, он обязательно его совершит. Если будет провокация со стороны тех, кого он подвергает опасности, может неадекватно отреагировать, может стрельнуть, ранить.

Каждый преступник понимает, что он преступает закон, что он будет так или иначе за это наказан. Поэтому он переживет за то, что делает и психологически взвинчен. 

— Учитывая, что туристы — люди без связей здесь, в чужой стране, где им все незнакомо, как им лучше поступать?

Обязательно обращаться в правоохранительные органы. Мало того, если туристы выезжают в горные места, сообщать об этом в Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство внутренних дел. В любом случае лучше предупреждать власти в каждом районе, на постах останавливаться, интересоваться контактами служб. 

Очень важно, чтобы в тех местах, где туристы останавливаются в гостиницах, в частных домовладениях, получали информацию о том, в каких местах лучше находиться, в каких нет. 

Конечно, наша Абхазия должна быть спокойная. И турист должен находиться в любой точке, где ему хочется – будь то речка, море или горы. Такие случаи, которые угрожают нашему имиджу, не должны происходить. А в данном случае погиб невинный человек, который приехал сюда отдыхать. 


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Убийство российского туриста (19)


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