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Спортивный Сухум: финал Кубка Евразии по плаванию и любительский забег

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Темы:
Спортивные выходные в Сухуме (10)
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  • Сухумский октябрь. Триатлон
  • Сухумский октябрь. Триатлон
  • Сухумский октябрь. Триатлон
  • Сухумский октябрь. Триатлон
  • Сухумский октябрь. Триатлон
  • Сухумский октябрь. Триатлон
  • Сухумский октябрь. Триатлон
  • Сухумский октябрь. Триатлон
  • Сухумский октябрь. Триатлон
  • Сухумский октябрь. Триатлон
  • Сухумский октябрь. Триатлон
  • Сухумский октябрь. Триатлон
  • Сухумский октябрь. Триатлон
  • Сухумский октябрь. Триатлон
  • Сухумский октябрь. Триатлон
  • Сухумский октябрь. Триатлон
© Sputnik / Томас Тхайцук
Самый юный участник забега "Сухумский октябрь".

Финал Кубка Евразии по плаванию и любительский забег "Сухумский октябрь" прошли в Сухуме в субботу, 14 октября.

На набережной Махаджиров в Сухуме 14 октябре состоялись сразу два спортивных события: любительский забег "Сухумский октябрь" и финал Кубка Евразии по плаванию.

Более 120 пловцов с разных стран приехали в Сухум на финал кубка Евразии по плаванию.

Первыми стартовали дети на дистанциях 300 и 1000 метров. В соревнованиях приняли участие 20 подопечных Сухумской детско-юношеской спортивной школы.

"20 спортсменов, которых тренируем я и Виктор Задорожный решили участвовать в плавании. Все они показали хорошие результаты", — рассказала тренер по плаванию СДЮСШ Елена  Вардиниади.

Трое  ее подопечных заняли первые места в различных дистанциях и возрастных категориях.

Более 300 атлетов приняли участие в забеге "Сухумский октябрь" на набережной Махаджиров.

Темы:
Спортивные выходные в Сухуме (10)



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    Польский гость

    Глава МИД Польши Витольд Ващиковский 18 октября прибудет с официальным визитов в Баку, где встретится с президентом Ильхамом Алиевым.

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