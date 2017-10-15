Волны, бег и два колеса: триатлон в Сухуме

Для участников соревнований были подготовлены две дистанции – спринт в короткой дистанции – 750 метров плавания, затем заезд 20 километров на велосипеде и бег пять километров.

Вторая дистанция – олимпийская, она ровно в два раза больше — плавание 1500 метров, 40 километров езды на велосипеде и 10 километров бег. Перед выступлением взрослых в триатлоне выступили дети, показав хорошие результаты.

Спортивное троеборье в Сухуме проходило в рамках серии соревнований по циклическим видам спорта "Титан". Соревнования в Сухуме проходили два дня, в субботу зрители увидели захватывающие соревнования в дружеском забеге "Сухумский октябрь" и Кубок Евразии по плаванию на открытой воде. Организовали соревнования: Федерация триатлона Абхазии, движение "Спорт Апсны" при поддержке Городского комитета по физкультуре и спорту Администрации города Сухум. Информационное агентство Sputnik Абхазия выступило информационным партнером соревнований.