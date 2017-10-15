Волны, бег и два колеса: триатлон в Сухуме

Для участников соревнований были подготовлены две дистанции – спринт в короткой дистанции – 750 метров плавания, затем заезд 20 километров на велосипеде и бег пять километров.
За два выходных дня в Сухуме зрители с большим интересом наблюдали за спортивными событиями: в субботу прошел дружеский забег "Сухумский октябрь" и Кубок Евразии по плаванию на открытой воде, а в воскресенье прошли старты по триатлону.
Для участников соревнований были подготовлены две дистанции – спринт в короткой дистанции – 750 метров плавания, затем заезд 20 километров на велосипеде и бег пять километров.
Соревнованиями по триатлону завершились двухдневные спортивные состязания в Сухуме.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит с 14 по 22 октября в Олимпийском парке Сочи.
В Сочи проходит ежегодный фестиваль бейсджампинга. В этом году участники установили мировой рекорд по массовости в бейсджампинге: с подвесного моста высотой 240 метров одновременно прыгнули 25 парашютистов. На профессиональном языке этот прыжок называется "многовей".
В национальном парке Крюгера в ЮАР любопытный страус клюнул туриста.
По сообщению отдела Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы, в понедельник 16 октября погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать очередной холодный атмосферный фронт циклона.
В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит с 14 октября в Сочи и продлится до 22 октября. Фестиваль соберет более 20 000 молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.
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В России гражданина Кыргызстана приговорили к четырем годам колонии за вербовку жителей Хабаровска в ряды "Исламского государства*".
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Отставки политиков "по этическим мотивам" всегда носили в Эстонии субъективный характер — не стала исключением и отставка вице-спикера парламента Таави Рыйваса.
У Южной Осетии образовалась огромная задолженность перед российским поставщиком электроэнергии, заявил премьер Южной Осетии Эрик Пухаев.
Глава МИД Польши Витольд Ващиковский 18 октября прибудет с официальным визитов в Баку, где встретится с президентом Ильхамом Алиевым.
Силы оперативного реагирования ОДКБ и объединенная группировка Армении и России завершили учения на территории закавказской республики.