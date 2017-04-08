Два крестных хода совершили паломники из Абхазии в Лазареву субботу в Иерусалиме

ИЕРУСАЛИМ, 8 апр – Sputnik, Роберт Джопуа. Два крестных хода совершили абхазские паломники в субботу 8 апреля в окрестностях Иерусалима в день Воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря, сообщил корреспондент Sputnik с места события.

По словам заместителя председателя Фонда имени Святого Апостола Симона Кананита и Святого великомученика Евстафия Апсильского Левана Адлейба, первый крестный ход был совершен в Вифании, второй от Виффагии к Иерусалиму.

"Утром мы приняли участие в литургии, которая прошла в православном храме святых Марфы и Марии, что в Вифании. После чего прошли крестным ходом к гробнице Лазаря, к месту, где он был воскрешен Спасителем", — сказал Адлейба.

Он также отметил, что в субботы вечером паломники приняли участие в крестном ходе с вайями (пальмовые ветви — ред.) в руках из Виффагии в старый город Иерусалим, к Львиным воротам.

© Sputnik. Роберт Джопуа Два крестных хода совершили паломники в Лазареву субботу в Иерусалиме

"Крестный ход всегда совершается верующими накануне Вербного воскресенья, в день праздника Входа Господня в Иерусалим", — подчеркнул Леван Адлейба.

© Sputnik. Роберт Джопуа Паломники из Абхазии в праздник Благовещения посетили Храм Гроба Господня

Несмотря на пройденный путь, призналась одна из паломников Людмила Арзияни, усталость не чувствуется.

"Мы практически целый день проходили, даже не знаю сколько километров, но несмотря на это, усталость практически не чувствуется. Спасибо Богу, что так легко удался сегодняшний день", — сказала Арзияни.

В Лазареву субботу, которая еще называется "малой Пасхой", Церковь вспоминает, как Иисус Христос воскресил из мертвых своего друга Лазаря, скончавшегося за четыре дня до этого события. В полночь, паломники из Абхазии примут участие в службе, которая пройдет в Храме гроба Господня. В воскресенье паломники направятся в Кану Галилейскую и Назарет.

Абхазские паломники также планируют в канун Пасхи привезти из Иерусалима в республику частицу Благодатного огня. Как и в прошлом году, поездку в Иерусалим организовывает Фонда имени Святого Апостола Симона Кананита и Святого мученика Евстафия Апсильского. Финансовую поддержку Фонду оказали меценаты Беслан Эшба, Юрий Алания, Михаил Чалмаз и администрация Сухума.