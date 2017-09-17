Три стильных способа замариновать грибы

Sputnik Беларусь предлагает мариновать грибы, но без консервации. Предлагаемые рецепты мариновки грибов просты, и не отнимут у вас много времени.
Грибы, маринованные в "классическом" стиле
Этот вариант мариновки грибов наиболее распространен в наших широтах и подходит практически ко всем видам грибов, используются самые обычные ингредиенты.
Нам понадобится:
- Грибы свежие — 1 кг
- Чеснок — 2-3 зубчика
- Соль — 2 ст.л.
- Уксус столовый — 4 ст.л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Лавровый лист — 2-3 шт.
- Перец, гвоздика — по 5 штучек
Грибы чистим, нарезаем не очень мелко, промываем под проточной водой чтобы убрать мусор, даем воде немного стечь.
Затем складываем грибы в кастрюлю, заливаем холодной водой и ставим на плиту вариться. Обязательно варим грибы не менее 20-25 минут. (Мы же не хотим заработать отравление).
Пока грибы варятся, займемся рассолом. Собираем в кастрюле сахар, соль, перец, гвоздику, лавровый лист, очищенный и порезанный пластинками чеснок. Почему чеснок именно пластинками? Это эстетично смотрится, и чеснок успевает отдать все вои ароматы грибам при мариновке. Заливаем все это литром кипяченой воды и тоже отправляем на плиту для закипания. Когда вода закипит, варим еще минут 10, в конце добавляем уксус и растительное масло, даем покипеть пару минут и снимаем с огня.
Грибы откидываем на дуршлаг, чтобы хорошенько стекла вода. Даем грибам и рассолу немного остыть, затем складываем грибы в емкость для мариновки. Поскольку мы не планируем маринованные грибы хранить долго, то можно использовать обычный пластиковый контейнер с плотной крышкой.
Заливаем постепенно в грибы рассол, так, чтобы он слегка покрывал грибы, осторожно перемешаем, чтобы рассол достиг дна контейнера и грибы мариновались равномерно. Даем грибам окончательно остыть и отправляем в холодильник. Маринуем грибы сутки-другие, иногда перемешиваем.
Если маринад кается вам солоноватым, то просто перед подачей грибы промойте в проточной воде немножко, затем дайте воде стечь. Заправляем грибы нарезанным полукольцами луком и добавляем немного подсолнечного масла.
Грибы маринованные в итальянском стиле
В этом рецепте мариновки тимьян придает аромат блюду, а горчица вместе с винным уксусом добавляет пикантности.
Нам понадобится:
- Свежие грибы — 400 г
- Красный винный уксус — 50 мл
- Оливковое масло — 50 мл
- Чеснок — 2-3 зубчика
- Свежий тимьян или розмарин — 5 веточек
- Горчица в зернах или семена горчицы — 1 ч.л.
- Сахар, соль, перец — по вкусу© Sputnik. Людмила ЯнковскаяГрибы, маринованные в "классическом" стиле
Грибы чистим, режем не очень крупными кусочками. Если вы маринуете подосиновики или подберезовики, то заранее приготовьте миску с раствором соли и лимонной кислоты. Это поможет грибам не чернеть. Когда все грибы почистили, пусть они побудут немного в воде с солью и лимонной кислотой, затем промываем тщательно грибы и даем воде стечь.
Грибы складываем в кастрюлю, заливаем холодной водой и ставим вариться на плиту. Помним, что во избежание отравлений грибы нужно проваривать не менее 20 минут. Когда грибы сварятся, откидываем их на дуршлаг и даем воде стечь.
Даем рассолу немного остыть, а грибы складываем в контейнер с плотной крышкой. Заливаем остывшим рассолом так, чтобы рассол примерно на 1 сантиметр выше грибов получился. Закрываем плотной крышкой контейнер и отправляем на 2 дня в холодильник, периодически помешиваем 2-3 раза в день.
При подаче можно украсить луком, но этот рецепт самодостаточен и не требует дополнительных заправок.
Грибы, маринованные в корейском стиле
Этот рецепт отличается тем, что грибы идут в сочетании с овощами. А поскольку свежий лук дает в грибах горечь в процессе мариновки, мы подвергнем его тепловой обработке. Морковь и перец смягчат резкость маринада.
Нам понадобится:
- Свежие грибы — 1 кг
- Морковь — 2 шт.
- Чеснок 3-4 зубчика
- Болгарский перец красный — 1 шт.
- Растительное масло — 100 мл
- Уксус столовый — 50 мл.
- Соль, сахар, перец — по вкусу© Sputnik. Людмила ЯнковскаяГрибы, маринованные в корейском стиле
Грибы чистим, промываем, нарезаем некрупными кусками. Складываем в кастрюлю, заливаем холодной водой и варим минимум 20 минут. Затем тщательно промываем холодной водой и даем стечь.
Пока грибы варятся, займемся овощами. Овощи чистим, моем и нарезаем. Морковь тонкими колечками, лук полукольцами, чеснок пластинками, а перец кубиками.
Ставим сковороду на плиту, добавляем немного масла, складываем туда подготовленные овощи и обжариваем на среднем огне до золотистой корочки. Здесь важно чтобы овощи приготовились, но сохранили некую упругость.
Складываем в контейнер грибы, обжаренные овощи и заливаем немного остывшим рассолом так чтоб он покрывал грибы примерно на сантиметр. Когда грибы полностью остынут, плотно закрываем контейнер крышкой и отправляем в холодильник мариноваться на сутки. Грибы у нас получились с гарниром, поэтому при подаче достаточно использовать оригинальную салатницу.
Приятного аппетита!