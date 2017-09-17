Три стильных способа замариновать грибы

Грибной сезон в разгаре и вы уже, наверняка, перепробовали все семейные рецепты приготовления грибов и заготовили впрок. А грибы все не заканчиваются и хочется чего-то нового.

Sputnik Беларусь предлагает мариновать грибы, но без консервации. Предлагаемые рецепты мариновки грибов просты, и не отнимут у вас много времени.

Грибы, маринованные в "классическом" стиле

Этот вариант мариновки грибов наиболее распространен в наших широтах и подходит практически ко всем видам грибов, используются самые обычные ингредиенты.

Нам понадобится:

Грибы свежие — 1 кг

Чеснок — 2-3 зубчика

Соль — 2 ст.л.

Уксус столовый — 4 ст.л.

Сахар — 1 ст. л.

Лавровый лист — 2-3 шт.

Перец, гвоздика — по 5 штучек

Грибы чистим, нарезаем не очень мелко, промываем под проточной водой чтобы убрать мусор, даем воде немного стечь.

Затем складываем грибы в кастрюлю, заливаем холодной водой и ставим на плиту вариться. Обязательно варим грибы не менее 20-25 минут. (Мы же не хотим заработать отравление).

© Sputnik. Людмила Янковская Грибы, маринованные в "классическом" стиле

Пока грибы варятся, займемся рассолом. Собираем в кастрюле сахар, соль, перец, гвоздику, лавровый лист, очищенный и порезанный пластинками чеснок. Почему чеснок именно пластинками? Это эстетично смотрится, и чеснок успевает отдать все вои ароматы грибам при мариновке. Заливаем все это литром кипяченой воды и тоже отправляем на плиту для закипания. Когда вода закипит, варим еще минут 10, в конце добавляем уксус и растительное масло, даем покипеть пару минут и снимаем с огня.

© Sputnik. Людмила Янковская Грибы, маринованные в "классическом" стиле

Грибы откидываем на дуршлаг, чтобы хорошенько стекла вода. Даем грибам и рассолу немного остыть, затем складываем грибы в емкость для мариновки. Поскольку мы не планируем маринованные грибы хранить долго, то можно использовать обычный пластиковый контейнер с плотной крышкой.

© Sputnik. Людмила Янковская Грибы, маринованные в "классическом" стиле

Заливаем постепенно в грибы рассол, так, чтобы он слегка покрывал грибы, осторожно перемешаем, чтобы рассол достиг дна контейнера и грибы мариновались равномерно. Даем грибам окончательно остыть и отправляем в холодильник. Маринуем грибы сутки-другие, иногда перемешиваем.

© Sputnik. Людмила Янковская Грибы, маринованные в "классическом" стиле

Если маринад кается вам солоноватым, то просто перед подачей грибы промойте в проточной воде немножко, затем дайте воде стечь. Заправляем грибы нарезанным полукольцами луком и добавляем немного подсолнечного масла.

Грибы маринованные в итальянском стиле

В этом рецепте мариновки тимьян придает аромат блюду, а горчица вместе с винным уксусом добавляет пикантности.

Нам понадобится:

Свежие грибы — 400 г

Красный винный уксус — 50 мл

Оливковое масло — 50 мл

Чеснок — 2-3 зубчика

Свежий тимьян или розмарин — 5 веточек

Горчица в зернах или семена горчицы — 1 ч.л.

Сахар, соль, перец — по вкусу © Sputnik. Людмила Янковская Грибы, маринованные в "классическом" стиле

Грибы чистим, режем не очень крупными кусочками. Если вы маринуете подосиновики или подберезовики, то заранее приготовьте миску с раствором соли и лимонной кислоты. Это поможет грибам не чернеть. Когда все грибы почистили, пусть они побудут немного в воде с солью и лимонной кислотой, затем промываем тщательно грибы и даем воде стечь.

© Sputnik. Людмила Янковская Грибы, маринованные в "классическом" стиле

Грибы складываем в кастрюлю, заливаем холодной водой и ставим вариться на плиту. Помним, что во избежание отравлений грибы нужно проваривать не менее 20 минут. Когда грибы сварятся, откидываем их на дуршлаг и даем воде стечь.

© Sputnik. Людмила Янковская Грибы маринованные в итальянском стиле

© Sputnik. Людмила Янковская Грибы маринованные в итальянском стиле

Теперь займемся маринадом. Чеснок чистим и нарезаем тонкими пластинками, складываем в кастрюлю. Туда же складываем отмерянные ингредиенты — тимьян, горчицу, сахар, соль, перец. Заливаем литром холодной воды и ставим на плиту закипеть. Даем рассолу покипеть минут 7, затем добавим уксус винный и оливковое масло, кипятим еще минуты 3 и снимаем с огня.

Даем рассолу немного остыть, а грибы складываем в контейнер с плотной крышкой. Заливаем остывшим рассолом так, чтобы рассол примерно на 1 сантиметр выше грибов получился. Закрываем плотной крышкой контейнер и отправляем на 2 дня в холодильник, периодически помешиваем 2-3 раза в день.

© Sputnik. Людмила Янковская Грибы маринованные в итальянском стиле

При подаче можно украсить луком, но этот рецепт самодостаточен и не требует дополнительных заправок.

Грибы, маринованные в корейском стиле

Этот рецепт отличается тем, что грибы идут в сочетании с овощами. А поскольку свежий лук дает в грибах горечь в процессе мариновки, мы подвергнем его тепловой обработке. Морковь и перец смягчат резкость маринада.

Нам понадобится:

Свежие грибы — 1 кг

Морковь — 2 шт.

Чеснок 3-4 зубчика

Болгарский перец красный — 1 шт.

Растительное масло — 100 мл

Уксус столовый — 50 мл.

Соль, сахар, перец — по вкусу © Sputnik. Людмила Янковская Грибы, маринованные в корейском стиле

Грибы чистим, промываем, нарезаем некрупными кусками. Складываем в кастрюлю, заливаем холодной водой и варим минимум 20 минут. Затем тщательно промываем холодной водой и даем стечь.

Пока грибы варятся, займемся овощами. Овощи чистим, моем и нарезаем. Морковь тонкими колечками, лук полукольцами, чеснок пластинками, а перец кубиками.

© Sputnik. Людмила Янковская Грибы, маринованные в корейском стиле

Ставим сковороду на плиту, добавляем немного масла, складываем туда подготовленные овощи и обжариваем на среднем огне до золотистой корочки. Здесь важно чтобы овощи приготовились, но сохранили некую упругость.

© Sputnik. Людмила Янковская Грибы, маринованные в корейском стиле

© Sputnik. Грибы, маринованные в корейском стиле

Теперь настал черед маринада. Соль, сахар, перец складываем в кастрюль, заливаем литром холодной воды и доводим до кипения. Кипятим минут 5-7 и добавляем уксус с растительным маслом, кипятим еще пару минут, снимаем с огня.

Складываем в контейнер грибы, обжаренные овощи и заливаем немного остывшим рассолом так чтоб он покрывал грибы примерно на сантиметр. Когда грибы полностью остынут, плотно закрываем контейнер крышкой и отправляем в холодильник мариноваться на сутки. Грибы у нас получились с гарниром, поэтому при подаче достаточно использовать оригинальную салатницу.

Приятного аппетита!