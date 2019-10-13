"Тихая охота" азартнее казино: грибы в Абхазии, или как не сыграть в ящик

Заядлый грибник Анри Кайтан и главный санитарный врач Сухума Алла Беляева дали несколько советов читателям Sputnik Абхазия о том, как и когда лучше собирать грибы, к чему может привести невнимательность и почему "тихая охота" азартнее рыбалки и казино.

Sputnik

Врач-онколог из Абхазии Анри Кайтан увлекся сбором грибов около пяти лет назад за компанию. Хотя до этого, признался он, это занятие ему казалось бессмысленным. Сегодня Кайтан считает, что его хобби, которое он называет "грибалкой", ничем не уступает по азарту охоте, рыбалке и даже игре в казино.

"Сходив один раз, очень сильно увлекся. "Тихая охота" – это азарт, ничем не уступающий рыбалке, охоте с ружьем и казино. Это и для здоровья полезно, человек ходит по лесу, улучшается его психоэмоциональное состояние", - рассказал грибник.

Кайтан отметил, что грибы в Абхазии растут практически везде, но собирает он их вместе с друзьями, в основном, в лесах села Аацы или в Мюссере, так как эти места им давно знакомы. Он также рекомендует выходить на "грибалку" после дождей, но при этом надо не забыть надеть резиновые сапоги.

Во время поиска грибов необходимо быть максимально внимательным, так как еще не привыкший к такому виду досуга человек может просто пройти мимо хорошего "урожая".

"Первый раз я пошел по грибы именно для того, чтобы наметать глаз, потому что не привыкший человек обычно не замечает их. У нас сильно не проходимых мест в лесах нет, но главную проблему создают колючки, особенно, кусты ежевики. То есть, должна быть соответствующая одежда", - посоветовал Кайтан.

Проще всего найденные грибы класть в ведра. Лукошки, по его словам, не очень практичны в этом смысле. В практике Кайтан было не раз, когда он с компанией друзей собирали по несколько мешков опят или белых грибов, которые встречаются чаще всего.

Абхазия богата на грибы, уверен Кайтан. Например, в лесах республики можно найти царские грибы, которые считаются деликатесом, лисички, рыжики, маслята, сыроежки. Готовить грибы не сложно, сказал врач-онколог и признался, что этим у него дома занимаются исключительно женщины.

"В принципе, готовить опята не сложно. Больше всего времени уходит на их очистку от земли, обрезку и промывку. После варки с ними можно делать все что угодно, например, положить в морозилку и весь год ими питаться. Обычно их много собирают и сразу все не съесть", - рассказал грибник.

Анри Кайтан поделился наблюдением, что с каждым годом встречает в лесах Абхазии все больше людей, которые вышли по грибы, в том числе приезжих из Адлера и Сочи.

Собирать все подряд нельзя. Сначала нужно научиться различать ядовитые грибы от полезных.

"Главное правило грибника – если гриб вызывает сомнения, то лучше его не брать", - подчеркнул Кайтан.

Врач посоветовал ходить по грибы не только потому, что они содержат много полезных для человеческого организма микроэлементов, но и в качестве здорового вида отдыха.

Правило – не рисковать

Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева в интервью радио Sputnik Абхазия предупредила, что домашних способов проверить ядовитый гриб или нет не существует.

"Первая и основная рекомендация - нужно собирать только те грибы, которые вы точно знаете, что съедобные. Не стоит полагаться на чужое мнение, также нельзя собирать грибы вдоль автомобильных трасс, поскольку грибы как губка впитывают в себя все токсичные вещества, которые находятся в почве", - отметила она.

К счастью, в Абхазии практически нет вредных производств, которые загрязняли бы почву, поэтому сбор грибов в лесах безопасен, подчеркнула Алла Беляева.

"Способы проверки ядовитости грибов из серии "бросить луковицу, если посинеет, то ядовитый" никакого отношения к реальности не имеют. Поэтому собирайте те грибы, в которых вы уверены", - говорит санитарный врач.

С учетом того, что грибы не традиционное блюдо в абхазской кухне, лаборатории, где они проверялись бы, не существует. "То есть грибы каждый собирает на свой страх и риск", - уточнила Беляева.

Когда речь идет о покупке грибов, нужно соблюдать тот же принцип, брать те, которые покупатель знает.

"Брать можно только свежие грибы, проконтролировать, где они собраны здесь уже нет никакой возможности. То есть покупка грибов с рук, всегда несет элемент риска. Покупать консервированные в домашних условиях грибы категорически нельзя, потому что неизвестно, что попало в банку, все могут быть хорошие, но один может оказаться ядовитым. Но это не самое страшное, вряд ли туда попадет "Бледная поганка", очень страшно то, что консервированные грибы могут стать источником такой болезни как ботулизм", - подчеркнула она.

В бескислородной среде, бактерии развиваются стремительно, и люди, употребившие грибы, консервированные в домашних условиях, рискуют жизнью, отмечает Беляева.

Консервированные грибы, продающиеся в магазинах можно покупать без опаски, подчеркнула главный санитарный врач Сухума. Единственное, что необходимо сделать, это проверить срок годности продукта.

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