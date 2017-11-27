Королева одобрила: принц Гарри помолвлен

Модель и актриса Меган Маркл ранее была замужем за продюсером Тревором Энгельсоном.

СУХУМ, 27 ноя — Sputnik. Избранницей принца стала актриса Меган Маркл, с которой они поженятся весной 2018 года, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу Кенсингтонского дворца.

Пока не известны подробности свадьбы, об этом объявят позже.

The Prince of Wales has announced the engagement of Prince Harry and Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/rtlAnFCWTf — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 27 ноября 2017 г.

Напомним, официально Гарри представил свою девушку королеве Елизавете II в сентябре этого года, тогда новость взбудоражила общественность – интернет-пользователи восприняли знакомство как намек на помолвку.

Журналисты очень пристально следят за личной жизнью принца, пятого в очереди на королевский престол. В 2016 году Гарри был вынужден просить СМИ прекратить преследовать девушку и ее родных.