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Выступление Милены Тачулия в полуфинале шоу Ты Супер!Танцы

Зеленый свет: Милена Тачулия прошла в финал "Ты супер!Танцы"

© Sputnik.
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Полуфинал шоу "Ты супер! Танцы" на НТВ (11)
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Участница Международного конкурса "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия выступила в полуфинале проекта в субботу 16 декабря и прошла в финал проекта.

Бадри Есиава, Sputnik.

Милена Тачулия из Абхазии стала финалисткой Международного конкурса "Ты супер! Танцы" на телеканале НТВ в субботу 16 декабря. Молодая артистка выступила под музыку Микаэла Таривердиева "Я такое дерево" и слова советской и российской певица, актрисы Елена Камбуровой.

Танец получился очень трогательным и глубоким. Под лирическую музыку Милена раскрыла новую сторону своего творчества, ей удалось погрузиться не только в мелодию, но и в стихи, что не оставили без внимания жюри проекта. Некоторые из них даже прослезились.

"Ты прекрасно танцевала, было такое погружение в материал, что захватывало дух. У тебя были такие невероятные переключения, ты следовала и музыке, и голосу, и тексту. Я тебе благодарна", — поделилась своими впечатлениями Анастасия Заворотнюк.

Это был сложный материал, который не каждый взрослый человек сумел бы так проникновенно исполнить, сказал Евгений Папунаишвили.

Эмоции Милены до и после полуфинала смотрите здесь >>

"Я в очередной раз удивляюсь, насколько вы, участники этого проекта, не погадам уже мудрые, чувственные и эмоциональные. Я восхищаюсь вами, Милена. Браво!", — был щедр на похвалу Папунаишвили.

Выступление Милены Тачулия в полуфинале шоу Ты Супер!Танцы
Выступление Милены Тачулия в полуфинале шоу "Ты Супер!Танцы"

Небольшую ложку дегтя в слова жюри добавил Егор Дружинин, который слегка усомнился в искренности Милены перед зрителями во время исполнения танца, и честно признался, что ему не хватило погружения в выступление. Он спросил у Милена, для кого она старается.

"В первую очередь, я хотела доказать себе, что я могу быть эмоциональной и могу исполнять не только быстрые танцы, но и под стихи", — ответила Тачулия.

Видео с выступлением Милены Тачулия в полуфинале смотрите здесь >>

Егор Дружинин посоветовал молодой танцовщице работать в первую очередь для зрителей.

"Мы вам нужны точно так же, как и вы нам. Я бы хотел, чтобы вы всегда об этом помнили. Иначе, путь не имеет смысла", — сказал член жюри и добавил, что эти замечания никак не повлияли на его решение и он "дает" Милене зеленый свет.

Российская балерина Кристина Кретова не согласилась с мнением коллеги и подчеркнула, что для нее танцевальный номер Милены был завораживающим.

"Это как монолог, который ты рассказала. Действительно, было ощущение, что нас здесь нет, но мы все равно с тобой. Это было очень проникновенно. Была такая широта при том, что, казалось бы, рваный костюм, растрепанные волосы, ты олицетворяла дерево, которое без зеленых листьев, но хочет жить. В этом номере можно каждый раз искать что-то новое", — оценила выступление участницы из Абхазии Кретова, и отметила, что Милена продолжает удивлять членов жюри из этапа в этап.

Выступление Милены Тачулия в полуфинале шоу Ты Супер!Танцы
© Sputnik.
Выступление Милены Тачулия в полуфинале шоу "Ты Супер!Танцы"

Получив четыре "да", Милена отправилась в комнату ожидания. Окончательный исход полуфинала для Милены решила Елена Заворотнюк. Так Милена уверенно шагнула в финал "Ты супер!Танцы".

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.

Абхазию на проекте представляют Милена Тачулия и Леон Капба. Следите на портале информационного агентства и радио Sputnik за жизнью и успехами на проекте участников из Абхазии.

Темы:
Полуфинал шоу "Ты супер! Танцы" на НТВ (11)



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  • председатель Общественного совета при Государственной миграционной службе АР Азер Аллахверанов
    Хорошо у вас!

    В среднем в течение месяца в Азербайджане выявляется около двух тысяч человек, которые незаконно остаются или работают в республике.

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