Новый образ и слезы радости Милены: закулисье проекта "Ты супер! Танцы"

Участница Международного конкурса "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия выступила в полуфинале проекта в субботу 16 декабря и прошла в финал проекта.

Милена Тачулия из Абхазии стала финалисткой Международного конкурса "Ты супер! Танцы" на телеканале НТВ в субботу 16 декабря.

Корреспондент Sputnik Анна Неделько побывала за кулисами проекта и пообщалась с Миленой Тачулия до и после ее выступления на полуфинале.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.