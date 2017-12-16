Захватывающе: выступление Милены Тачулия в полуфинале "Ты супер!Танцы"

Милена Тачулия из Абхазии стала финалисткой Международного конкурса "Ты супер!Танцы" на телеканале НТВ в субботу 16 декабря.

Участница из Абхазии Милена Тачулия выступила в полуфинале конкурса "Ты супер!Танцы" под музыку Микаэла Таривердиева "Я такое дерево" и слова советской и российской певица, актрисы Елена Камбуровой. Судьи единогласно нажали зеленые кнопки, а выбор Анастасии Заворотнюк решил дальнейшую судьбу Милены в проекте.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.