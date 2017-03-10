Их гипноз – это наш страх: "Кролики и удавы" в "молодежной" версии

Спектакль по повести "Кролики и удавы" Софа Агумаа ставила несколько лет назад. Новая интерпретация "Кроликов и удавов" стала дипломной работой для выпускников факультета по актерскому мастерству филологического факультета Абхазского государственного университета.

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Все события происходят в далекой африканской стране, где удавы поедают кроликов. Начинается постановка с диалога между удавом по имени Косой и его более юным собратом. Отсюда мы узнаем о том, как несчастный лишился глаза и главное – о самом царстве удавов во главе с Великим Питоном.

Разговор двух удавов подслушивает кролик Задумавшийся, который понимает, что "гипноз – это наш страх". Им удачно пользуются удавы, нападая на замерших без движения кроликов. Об этом он рассказывает Королю и остальным собратьям, но правителю такая новость приходится не по душе. По его мнению, на такую ужасную несправедливость как то, "что удавы глотают кроликов", они отвечают другой "маленькой, но очаровательной несправедливостью", воруя горох, капусту, фасоль.