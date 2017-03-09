"Кролики и удавы": новое прочтение классики Молодежным театром

СУХУМ, 9 мар — Sputnik, Рада Ажиба. На сцене Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба состоялась премьера спектакля "Кролики и удавы" по мотивам повести Фазиля Искандера в исполнении Молодежного театра Абхазии в четверг 9 марта.

Спектакль по этой повести Софа Агумаа уже ставила несколько лет назад. Новая интерпретация "Кроликов и удавов" стала дипломной работой для выпускников факультета по актерскому мастерству филологического факультета Абхазского государственного университета.

© Sputnik. Томас Тхайцук,Асида Квициния Софа Агумаа рассказала об успехах Молодежного театра

Все события происходят в далекой африканской стране, где удавы поедают кроликов.

Начинается постановка с диалога между удавом по имени Косой и его более юным собратом. С этого момента зритель узнает о том, как несчастный лишился глаза, а главное – о самом царстве удавов во главе с Великим Питоном.

Разговор двух удавов подслушивает кролик Задумавшийся, который понимает, что "гипноз – это наш страх". Им удачно пользуются удавы, нападая на замерших без движения кроликов. Об этом он рассказывает Королю и остальным собратьям, но правителю такая новость приходится не по душе. По его мнению, на такую ужасную несправедливость как то, "что удавы глотают кроликов", они отвечают другой "маленькой, но очаровательной несправедливостью", воруя горох, капусту, фасоль.

"Хочу отметить прекрасную игру актеров, которые полностью справились со своей задачей, максимально ярко и точно передав характеры своих героев, а также работу режиссера, сумевшего воплотить в жизнь такую непростую сказку, несущую в себе огромный философский смысл", — сказал актер Сырбеи Сангулия.

Высоко отозвалась о постановке и работе актеров искусствовед Светлана Корсая. В особенности ее впечатлила смена образов. В спектакле одни и те же артисты представали перед зрителями то в роли кролика, то – удава.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля "Кролики и удавы"

"Кролик и удавы" - это такая вещь, к которой можно возвращаться и возвращаться. Многие художники, актеры и режиссеры могут по-разному трактовать. Сегодняшний спектакль совершенно другой спектакль, он отличается от спектакля Абхазского театра. В этом спектакле есть, какая-то легкость, воздушность. Очень понравилась игра молодых актеров", — поделилась впечатлениями Корсая.

© Sputnik. Хварцкия Илона, Ажиба РАда Проект "Жизнь и театр" продолжает Народная артистка Абхазии Софа Агумаа

На протяжении всего спектакля происходящее на сцене держало зал в напряжении, сказал юный зритель Лаша Нанба.

"При минимальных декорациях и костюмах спектакль получился не только интересным, но и по-настоящему захватывающим. Секрет, скорее всего, в том, что к хорошему произведению режиссер добавил интересную и честную игру актеров", — подчеркнул он.

Народная артистка Абхазии, режиссер Софа Агумаа считает, что со своей задачей актеры Молодежного театра справились. Мы донесли до зрителей то, что хотели, сказала она.

"Я считала и считаю, что произведение "Кролики и удавы" — гениальное произведение Искандера. По отзывам, по аплодисментам я поняла, что я и мои актеры выполнили поставленную задачу. Мы намекнули, что такие кролики и удавы существуют по-настоящему и окружают нас в реальной жизни, и зритель нас понял", — отметила режиссер.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля "Кролики и удавы"

Увидеть постановку в Абхазском драмтеатре можно будет 10 марта в 14:00 и в 18:30.

Государственный Молодежный театр Абхазии был основан в 2014 году и сформирован из выпускников факультета по актерскому мастерству филологического факультета Абхазского государственного университета.