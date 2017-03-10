10:47 10 Марта 2017
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
Поиск
Видео

Новый мир "Кроликов и удавов" показал молодежный театр

Получить короткую ссылку
10 0 0

Новости

Все новости
Все новости
(0:56 / 7.60Mb / просмотров видео: 4)
Sputnik / Томас ТхайцукРада Ажиба
© Sputnik / Томас Тхайцук Рада Ажиба

На сцене Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба состоялась премьера спектакля "Кролики и удавы" по мотивам повести Фазиля Искандера в исполнении Молодежного театра Абхазии, в четверг 9 марта.

Спектакль по повести "Кролики и удавы" Софа Агумаа ставила несколько лет назад. Новая интерпретация "Кроликов и удавов" стала дипломной работой для выпускников факультета по актерскому мастерству филологического факультета Абхазского государственного университета.

Подробнее об этом читайте здесь>>

Народная артистка Абхазии, режиссер Софа Агумаа считает, что со своей задачей актеры молодежного театра справились. Мы донесли зрителям то, что хотели, сказала она.

"Я считала и считаю, что произведение "Кролики и удавы" — гениальное произведение Искандера. По отзывам, по аплодисментам я поняла, что я и мои актеры выполнили поставленную задачу. Мы намекнули, что такие кролики и удавы существуют по-настоящему и окружают нас в реальной жизни, и зритель нас понял", — отметила режиссер.

Государственный молодежный театр Абхазии был основан в 2014 году и сформирован из выпускников факультета по актерскому мастерству филологического факультета Абхазского государственного университета.



Главные темы

Орбита Sputnik

Репатриация

Мультимедиа

С любимой женой Сарией
Летчица, поэтесса, оперная дива: выдающиеся абхазские женщины
Новый мир Кроликов и удавов показал молодежный театр
Новый мир "Кроликов и удавов" показал молодежный театр
Век абхазского парламентаризма: рождение и взросление
Век абхазского парламентаризма: рождение и взросление

Соцсети

Sputnikabkhazia