Новый мир "Кроликов и удавов" показал молодежный театр

Спектакль по повести "Кролики и удавы" Софа Агумаа ставила несколько лет назад. Новая интерпретация "Кроликов и удавов" стала дипломной работой для выпускников факультета по актерскому мастерству филологического факультета Абхазского государственного университета.

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Народная артистка Абхазии, режиссер Софа Агумаа считает, что со своей задачей актеры молодежного театра справились. Мы донесли зрителям то, что хотели, сказала она.

"Я считала и считаю, что произведение "Кролики и удавы" — гениальное произведение Искандера. По отзывам, по аплодисментам я поняла, что я и мои актеры выполнили поставленную задачу. Мы намекнули, что такие кролики и удавы существуют по-настоящему и окружают нас в реальной жизни, и зритель нас понял", — отметила режиссер.

Государственный молодежный театр Абхазии был основан в 2014 году и сформирован из выпускников факультета по актерскому мастерству филологического факультета Абхазского государственного университета.