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Реквием: память о жертвах войны

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  • Концерт Капеллы им. Судакова памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии
  • Концерт Капеллы им. Судакова памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии
  • Концерт Капеллы им. Судакова памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии
  • Концерт Капеллы им. Судакова памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии
  • Концерт Капеллы им. Судакова памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии
  • Концерт Капелллы им. Судакова памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии
  • Концерт Капеллы им. Судакова памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии
  • Концерт Капеллы им. Судакова памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии
  • Концерт Капеллы им. Судакова памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Концерт начался с Сарабанды Генделя

Концерт классической музыки из произведений Баха, Генделя, Моцарта, Шуберта и Малера прошел в Абхазской государственной филармонии в память жертв Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Оркестр для выступления собирался из музыкантов Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова, Государственного камерного оркестра Абхазии, солистов Международного благотворительного Фонда Владимира Спивакова. Ранее они не выступали вместе, дирижеры готовились, общаясь друг с другом по скайпу. 

Подробнее об этом читайте здесь>>

Видео смотрите здесь>>

Во время концерта впервые в Абхазии музыканты исполнили симфонию Малера. Для сложного адажиетто из пятой симфонии композитора требуется арфа и скрипки. 

Анатолий Судаков и Давид Терзян по очереди вставали за дирижерский пульт. Александр Судаков в одном из номеров выступил как пианист. 26 лет назад именно в Абхазии состоялся его сольный концерт, тогда еще не дирижера, а пианиста. 

Вход для публики был бесплатным. Музыканты работали без гонорара. Организация концерта спонсировалась Министерством культуры Абхазии, Международным благотворительным Фондом Владимира Спивакова и Департаментом культуры Москвы.




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