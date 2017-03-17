Реквием: память о жертвах войны

Оркестр для выступления собирался из музыкантов Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова, Государственного камерного оркестра Абхазии, солистов Международного благотворительного Фонда Владимира Спивакова. Ранее они не выступали вместе, дирижеры готовились, общаясь друг с другом по скайпу.

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Во время концерта впервые в Абхазии музыканты исполнили симфонию Малера. Для сложного адажиетто из пятой симфонии композитора требуется арфа и скрипки.

Анатолий Судаков и Давид Терзян по очереди вставали за дирижерский пульт. Александр Судаков в одном из номеров выступил как пианист. 26 лет назад именно в Абхазии состоялся его сольный концерт, тогда еще не дирижера, а пианиста.

Вход для публики был бесплатным. Музыканты работали без гонорара. Организация концерта спонсировалась Министерством культуры Абхазии, Международным благотворительным Фондом Владимира Спивакова и Департаментом культуры Москвы.



