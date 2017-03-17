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Реквием по погибшим: кадры уникального концерта

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(2:25 / 15.00Mb / просмотров видео: 13)
Sputnik / Томас ТхайцукВладимир Бегунов
© Sputnik / Томас Тхайцук Владимир Бегунов

Концерт памяти павших в Отечественной войне 1992-1993 годов прошел в Абхазской госфилармонии.

В концерте участвовали Государственная капелла Москвы имени Вадима Судакова, Государственный камерный оркестр Абхазии, солисты детского Фонда Владимира Спивакова. Ранее они не выступали вместе, дирижеры готовились, общаясь друг с другом по скайпу. 

Подробнее об этом читайте здесь>>

Уникальность концерта в составе оркестра: арфа, виолончель, валторна, гитара, труба, гобой, кларнет, скрипки, фортепьяно позволили исполнить произведения, раньше не звучавшие в Абхазии. 

Впервые на абхазской сцене прозвучала симфония Малера.

Главным же номером, вызвавшим бурю аплодисментов зрителей, стало выступление виртуозного 19-летнего музыканта Никиты Крохина, исполнившего "Аранхуэсский концерт" Родриго для гитары с оркестром.

Вход для публики был бесплатным. По словам худрука Абхазской государственной филармонии Эсмы Джениа, в этих концертах напрочь отсутствует коммерческая составляющая. Они спонсируются Министерством культуры Абхазии и благотворительным Фондом Владимира Спивакова.

Теги:
Абхазия


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