Реквием по погибшим: кадры уникального концерта

В концерте участвовали Государственная капелла Москвы имени Вадима Судакова, Государственный камерный оркестр Абхазии, солисты детского Фонда Владимира Спивакова. Ранее они не выступали вместе, дирижеры готовились, общаясь друг с другом по скайпу.

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Уникальность концерта в составе оркестра: арфа, виолончель, валторна, гитара, труба, гобой, кларнет, скрипки, фортепьяно позволили исполнить произведения, раньше не звучавшие в Абхазии.

Впервые на абхазской сцене прозвучала симфония Малера.

Главным же номером, вызвавшим бурю аплодисментов зрителей, стало выступление виртуозного 19-летнего музыканта Никиты Крохина, исполнившего "Аранхуэсский концерт" Родриго для гитары с оркестром.

Вход для публики был бесплатным. По словам худрука Абхазской государственной филармонии Эсмы Джениа, в этих концертах напрочь отсутствует коммерческая составляющая. Они спонсируются Министерством культуры Абхазии и благотворительным Фондом Владимира Спивакова.