Эмоции через музыку: концерт в память не вернувшихся с войны

Уникальность концерта в составе оркестра: арфа, виолончель, валторна, гитара, труба, гобой, кларнет, скрипки, фортепьяно позволили исполнить произведения, раньше не звучавшие в Абхазии.

Sputnik, Владимир Бегунов.

"Я очень переживал за Малера, как он прозвучит здесь", — делится эмоциями с близкими дирижер Давид Терзян после концерта.

Оркестр для выступления собирался из музыкантов Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова, Государственного камерного оркестра Абхазии, солистов детского Фонда Владимира Спивакова. Ранее они не выступали вместе, дирижеры готовились, общаясь друг с другом по скайпу. Потом было две репетиции уже на сцене абхазской филармонии.

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На пресс-конференции в Sputnik организаторы концерта пообещали, что впервые сыграют в республике произведения Малера. Для сложного адажиетто из пятой симфонии композитора нужны были арфа и скрипки.

"У нас в республике есть профессиональная арфистка Елена Хагба, — сказал Давид Терзян. — Это наша гордость, на юге России от Адлера до Майкопа арфистов нет, а мы можем брать в программу даже таких сложных композиторов, как Малер".

Главным же номером, вызвавшим бурю аплодисментов зрителей, стало выступление виртуозного девятнадцатилетнего музыканта Никиты Крохина, исполнившего "Аранхуэсский концерт" Родриго для гитары с оркестром.

"Такой восторг, прямо здорово, словами не передать, — поделилась своими впечатлениями слушательница Ламара Арчелия. — Какие талантливые дети! Они готовые артисты, это так отрадно. Судаков (худрук и главный дирижер Государственной капеллы Москвы Анатолий Судаков – ред.) — молодец, дай бог ему всех благ и профессиональных взлетов!"

Анатолий Судаков и Давид Терзян по очереди вставали за дирижерский пульт. Александр Судаков в одном из номеров выступил как пианист. Перед концертом на пресс-конференции он признался, что сыграет Баха на рояле.

"Для меня Абхазия — особое место, здесь в 1989 году состоялся мой первый сольный концерт, — рассказывал дирижер на пресс-конференции. — И сегодня я снова хочу сесть за рояль".

© Sputnik / Томас Тхайцук Концерт Капелллы им. Судакова

После концерта публика выходила с разными чувствами, кто-то наслаждался музыкой, кто-то вспоминал войну.

"Хороший концерт, он посвящен памяти наших соотечественников, которые не пощадили своей жизни ради нашей свободы и независимости, – рассказал на выходе из зала слушатель Пач Барциц. — Это наш долг — помнить их. Здорово, что таланты у нас есть, оказывается. Есть чем гордиться".

Давид Терзян за кулисами поделился своими впечатлениями.

"Сегодня был полный зал публики, — сказал дирижер. — Все мы скорбим, у нас концерт посвящен памяти погибших в Отечественной войне. Мы склоняем головы перед теми героями, которые отдали жизни за свободу своей родины. Музыканты постарались передать эти эмоции через музыку. Мы только так можем проявлять и высказывать то, что у нас в душе. Я удивился, что на протяжении полутора часов такую серьезную музыку публика слушала в тишине".

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Концерт памяти павших стал уже традиционным, Абхазская филармония проводит его третий год.

Вход для публики был бесплатным. По словам худрука Абхазской государственной филармонии Эсмы Джениа, в этих концертах напрочь отсутствует коммерческая составляющая. Они спонсируются Министерством культуры Абхазии и благотворительным Фондом Владимира Спивакова.