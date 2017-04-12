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Два часа в "Доме Бернарды Альба"

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  • Спектакль Дом Бернарды Альбы
  • Спектакль Дом Бернарды Альбы
  • Спектакль Дом Бернарды Альбы
  • Спектакль Дом Бернарды Альбы
  • Спектакль Дом Бернарды Альбы
  • Спектакль Дом Бернарды Альбы
  • Спектакль Дом Бернарды Альбы
  • Спектакль Дом Бернарды Альбы
  • Спектакль Дом Бернарды Альбы
  • Спектакль Дом Бернарды Альбы
  • Спектакль Дом Бернарды Альбы
© Sputnik / Илона Хварцкия
В этой пьесе Гарсии Лорки нет мужчин, главная женщина — хозяйка дома Бернарда Альба. На фото: Заслуженная артистка Абхазии Изольда Арухаа.

Работа над премьерой "Дом Бернарды Альба" в постановке режиссера Мадины Аргун длилась несколько месяцев, за это время прошло более 35 репетиций. Испанскую драму на сцене драмтеатра зрители увидели во вторник 11 апреля.

Властная и жесткая Бернарда Альба после смерти второго мужа накладывает восьмилетний траур на всех своих домашних. У Бернарды пять дочерей от 20 до 39 лет, которых она держит в ежовых рукавицах, не позволяя выходить за ворота. Дополнительный траур еще более усложнил ситуацию. 39-летняя старая дева Ангустиас, дочь от первого брака, после смерти отца получает богатое наследство, что привлекает к ней большое количество ухажеров и вызывает зависть сестер. Любовь двух дочерей к одному парню приводит одну из них к самоубийству, но и тогда мать волнует не столько факт смерти дочери, сколько желание скрыть самоубийство от обывателей. "Никому ни слова! — приказывает она. — Она умерла невинной… Мы все погрузимся в море траура…".

Подробнее об этом читайте здесь >>

Видео об этом смотрите здесь >>



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Спектакль Дом Бернарды Альбы
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