"Софичка": кораблик на печке и письма Сталину

Повесть Искандера — произведение эпическое, охватывающее полвека истории абхазского народа. Написана она по канонам русской литературы, где трагедия страны показывалась глазами простых людей, от Платона Каратаева Льва Толстого до солженицинского Ивана Денисовича.

Актерам удалось стать эталоном героев Фазиля. Будто Искандер для них и писал этот текст. Даже скупые декорации оказались плюсом, они не перетягивали на себя внимание, оно было сконцентрировано на эмоциях актеров.

Помимо потрясающих попаданий в образы, в связи с последними событиями в республике актуальной для зрителей оказалась тема кровной мести. Казалось, что слова умирающего Рауфа жене: "Скажи брату, мстить не надо. Кровь – не хорошо!", написаны сегодня для современников.

Спектакль эпичен и полон символов: свадьба, война, допрос в НКВД, письма из Сибири, похороны… Крест, который Софичка устанавливает на могиле мужа, отражается на занавесях кулис, и зритель видит два креста: реальную могилу и ее тень — Рауф умер, а Софичка похоронила себя заживо. На заднем плане полспектакля висит портрет Сталина. Софичка пишет письма вождю, но они остаются без ответа. Боги не снисходят до людских горестей. Начинается все и заканчивается корабликом, который Нури нарисовал в детстве на печке. Дом разрушен, все умерли, остался только детский рисунок, который лучше всего символизирует память.

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