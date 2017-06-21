Триумф "Софички": бескровная месть на сцене РУСДРАМа

Sputnik, Владимир Бегунов.

Полвека истории Чегема на сцене Русского театра драмы. Один из самых ожидаемых спектаклей года. Какой будет эта "Софичка"? Сможет ли она составить конкуренцию фильму? Окажется ли студенческая труппа на уровне? Как вообще вместить всю повесть в один спектакль? Все эти вопросы были перед единственным показом спектакля студентов абхазского курса Театрального института имени Щукина, поставленного руководителем курса Еленой Образцовой.

Третья "Стоянка человека" началась минутой молчания. Зрители по просьбе министра культуры Абхазии Эльвиры Арсалия почтили память писателя в зале РУСДРАМа. В этом году театру было присвоено имя Искандера.

Организаторы фестиваля были кратки в речах перед спектаклем, по принципу: лучше один раз увидеть…

Повесть Искандера — произведение эпическое, охватывающее полвека истории абхазского народа. Написана она по канонам русской литературы, где трагедия страны показывалась глазами простых людей, от Платона Каратаева Льва Толстого до солженицинского Ивана Денисовича. Проблема в том, что эта книга не создана для сцены. В ней нет долгих диалогов, характеры раскрываются текстом от автора, масса героев, локаций. Как все это будет поставлено на сцене, было совершенно неясно.

© Sputnik / Томас Тхайцук Владимир Бегунов Разноликая "Стоянка человека": организаторы рассказали президенту о планах

Но режиссеру и актерам удалось собрать пазл, хотя в первом акте происходящее казалось тяжеловесным. В спектакль была введена фигура рассказчика для связки отдельных эпизодов этой истории. Драматизм большей частью накаляла музыка, переходы с русского на абхазский в диалогах казались специально придуманы для того, чтобы актеры подольше задерживались на сцене, а не уходили, сказав одну-две реплики.

Во втором акте вся тяжеловесность исчезла. Актеры казались эталонами героев Фазиля. Будто Искандер для них и писал этот текст. Даже скупые декорации оказались плюсом, они не перетягивали на себя внимание, оно было сконцентрировано на эмоциях актеров. Сидящая рядом со мной женщина всхлипывала и комментировала происходящее на сцене так, будто это реальная история, происходящая в ее семье, и без ее советов герои пьесы никак ре разберутся что делать. Актеры мою соседку не слушали, и все у них в жизни шло наперекосяк. Она снова советовала, а они снова не слушали…

После спектакля во время несмолкающих оваций Аманда Кварацхелия, сыгравшая Софичку, смахивала слезы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Софичка" в рамках фестиваля искусств Фазиля Искандера "Стоянка человека" открылся во вторник 20 июня на сцене Русского государственного театра драмы

"Фазиля ставить очень сложно, но ребята сумели передать дух нашего народа, — говорит зрительница Надежда. — Честное слово, я обрыдалась, это было здорово!"

Помимо потрясающих попаданий в образы, в связи с последними событиями в республике актуальной для зрителей оказалась тема кровной мести. Казалось, что слова умирающего Рауфа жене: "Скажи брату, мстить не надо. Кровь – не хорошо!", написаны сегодня для современников.

Спектакль эпичен и полон символов: свадьба, война, допрос в НКВД, письма из Сибири, похороны… Крест, который Софичка устанавливает на могиле мужа, отражается на занавеси кулис, и зритель видит два креста: реальную могилу и ее тень — Рауф умер, а Софичка похоронила себя заживо. Начинается все и заканчивается корабликом, который Нури нарисовал в детстве на печке. Дом разрушен, все умерли, остался только детский рисунок, который лучше всего символизирует память.

Многие зрители, которых мы просили поделиться впечатлениями после спектакля, отказывались, ссылаясь на то, что у них нет слов после увиденного, их все еще переполняют эмоции. Женщины не скрывали того, что плакали в зале.

"Мы рыдали, — говорит зрительница Эсма. — Я считаю, очень несправедливо будет, если спектакль больше не покажут. Потрясающе! Ребята молодцы! Это высший пилотаж!"

Другая зрительница Нина говорит, что читала "Софичку", но не ожидала, что это произведение можно так сильно поставить на сцене.

"Безумно красивая концовка, — говорит она. — Слов нет, это великолепно!"

Бывший министр экономики, председатель общественной организации по охране памятников Константин Тужба рассказал, что для него стало открытием замечательная игра молодых артистов.

Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба обещал перед спектаклем, что если постановка удастся, ее повторят следующим летом на четвертом фестивале Фазиля. Спектакль удался. Длительные овации зрителей – тому доказательство.