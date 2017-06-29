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Праздник красоты и грации: бал выпускников Абхазии

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  • Выпускные вечера 2017. 28 июня в Сухуме прошел Республиканский бал
  • Во всех районах Абхазии прошли выпускные вечера, а 28 июня в Сухуме прошел республиканский бал.
  • Во всех районах Абхазии прошли выпускные вечера, а 28 июня в Сухуме прошел республиканский бал
  • Во всех районах Абхазии прошли выпускные вечера, а 28 июня в Сухуме прошел республиканский бал
  • Во всех районах Абхазии прошли выпускные вечера, а 28 июня в Сухуме прошел республиканский бал
  • Во всех районах Абхазии прошли выпускные вечера, а 28 июня в Сухуме прошел республиканский бал
  • Во всех районах Абхазии прошли выпускные вечера, а 28 июня в Сухуме прошел республиканский бал
  • Во всех районах Абхазии прошли выпускные вечера, а 28 июня в Сухуме прошел республиканский бал
  • Во всех районах Абхазии прошли выпускные вечера, а 28 июня в Сухуме прошел республиканский бал
  • Во всех районах Абхазии прошли выпускные вечера, а 28 июня в Сухуме прошел республиканский бал
  • Во всех районах Абхазии прошли выпускные вечера, а 28 июня в Сухуме прошел республиканский бал
  • Во всех районах Абхазии прошли выпускные вечера, а 28 июня в Сухуме прошел республиканский бал
  • Во всех районах Абхазии прошли выпускные вечера, а 28 июня в Сухуме прошел республиканский бал
  • Во всех районах Абхазии прошли выпускные вечера, а 28 июня в Сухуме прошел республиканский бал
  • Во всех районах Абхазии прошли выпускные вечера, а 28 июня в Сухуме прошел республиканский бал
  • Во всех районах Абхазии прошли выпускные вечера, а 28 июня в Сухуме прошел республиканский бал
  • Во всех районах Абхазии прошли выпускные вечера, а 28 июня в Сухуме прошел республиканский бал
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выпускница сухумской средней школы №3 имени Воронова

Во всех районах Абхазии прошли выпускные вечера, а 28 июня в Сухуме состоялся республиканский бал.

Выпускниками 156 школ республики в 2017 году стали 1922 человека.  Из них девять окончили школу с золотой медалью, на "отлично"  - 54 выпускника.

Нарядные и красивые выпускники и выпускницы дефилировали по набережной Махаджиров, фотографировались у Абхазского драмтеатра. Вечерние платья самых разных цветов и фасонов пестрели в  Сухуме, разбавляя окружающую зелень и голубизну моря. 

Гамма нарядов, а также улыбки радости, грусть, ожидание, уверенный взгляд в будущее – вся палитра выпускного бала в фотоленте Томаса Тхайцук. 

Видео смотрите здесь >>

Подробнее читайте здесь >>



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Выпускные вечера 2017. 28 июня в Сухуме прошел Республиканский бал
Праздник красоты и грации: бал выпускников Абхазии
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