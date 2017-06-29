Праздник красоты и грации: бал выпускников Абхазии

Выпускниками 156 школ республики в 2017 году стали 1922 человека. Из них девять окончили школу с золотой медалью, на "отлично" - 54 выпускника.

Нарядные и красивые выпускники и выпускницы дефилировали по набережной Махаджиров, фотографировались у Абхазского драмтеатра. Вечерние платья самых разных цветов и фасонов пестрели в Сухуме, разбавляя окружающую зелень и голубизну моря.

Гамма нарядов, а также улыбки радости, грусть, ожидание, уверенный взгляд в будущее – вся палитра выпускного бала в фотоленте Томаса Тхайцук.

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