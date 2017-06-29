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Букеты, танцы, речи: как поздравляли отличников учебы в филармонии

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Sputnik / Томас ТхайцукАмра Амичба
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба

В Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба прошел торжественный вечер, на котором отличникам и медалистам вручали аттестаты об окончании школы.

Выпускниками 156 школ республики в 2017 году стали 1922 человека. Из них девять окончили школу с золотой медалью, на "отлично" — 54 выпускника.

От имени президента Абхазии выпускников 2017 года поздравил советник Владимир Зантария. В своем выступлении он отметил, что выпускники школ Абхазии демонстрируют в высших учебных заведениях России и Абхазии превосходные результаты.

Самым запоминающимся днем для вчерашних школьников министр образования и науки Адгур Какоба назвал день вручения аттестатов об окончании среднего учебного заведения.

Шестеро медалистов: Роберт Бостанджян, Садия Зантария, Зураб Тужба, Расида Миквабия, Александр Чкадуа, Алмас Шалашава – уже поступили в высшие учебные заведения России. А трое медалистов: Адгур Ампар, Есма Герзмава и Леонардо Гунба – собираются поступить в АГУ.

На сцене Абхазской филармонии отличники и медалисты устроили массовый флеш-моб, к которому подготовились с помощью хореографа Вероники Полуэктовой: разбились по парам и станцевали вальс, а затем и абхазский танец.

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Фотоленту смотрите здесь >>

 



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