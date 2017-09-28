Мир фитнеса: как занимаются спортом в мире

Фитнес завоевывает мир. От Джакарты до Нью-Йорка, от Исламабада до Лондона люди занимаются спортивной ходьбой, бегом, акробатикой и другими упражнениями.

Смотрите в фотоленте Sputnik Южная Осетия, что объединяет людей разных возрастов, национальностей и убеждений и зачем они выходят на беговые дорожки, спортивные площадки и в парки.