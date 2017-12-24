20:24 24 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Фото

Самые яркие фото недели: запуск ракеты и елка из бананов

Получить короткую ссылку
8 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik. Grigoriy Sisoev
Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-07" и новым экипажем 17 декабря стартовала с Байконура для работы на Международной космической станции.

Самые яркие и запоминающиеся фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

Самые яркие и запоминающиеся фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе — в фотоленте Sputnik Эстония.




Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Дети лепят снеговик, архивное фото
    Снег по соседству

    Снег для лыжного клуба в Астане закупают в соседних регионах - в республиканской Федерации лыжных гонок пояснили, что собственного не хватает.

  • Сотрудники милиции. Архивное фото
    Отказов не принимаем!

    В Бишкеке сотрудники районного УВД отказались возбуждать более 500 уголовных дел – Генеральная прокуратура начала проверку.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Столица блокчейна

    Беларусь может стать центром использования блокчейна, декрет "О развитии цифровой экономики" уже подписан, заявил президент республики Александр Лукашенко.

  • Латвийский бронетранспортер CVRT
    Теперь – самозащита

    В Латвии задумались, не заставят ли США Латвию, принимая новую стратегию нацбезопасности, "защищаться от России" на собственные деньги.

  • Аудронис Навицкас, архивное фото
    Безосновательное увольнение

    Вильнюсский суд постановил, что бывший командующий ВВС Литвы был безосновательно уволен за решение ремонтировать вертолеты в России.

  • Курс валют
    Обмен по-новому

    Гражданам Молдовы придется следовать новым правилам в случае обмена долларов и евро в валютных кассах страны: что решил парламент.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Ты супер! Танцы - прогулка по Москве
Объединенные танцем: шоу "Ты супер! Танцы" в фотографиях
Новорожденный жираф
Пятнистый новогодний подарок: в крымском сафари-парке родился жирафенок
История празднования Нового года
Откуда праздник к нам приходит: история Нового года

Соцсети

Sputnikabkhazia