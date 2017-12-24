Самые яркие фото недели: запуск ракеты и елка из бананов

Самые яркие и запоминающиеся фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе — в фотоленте Sputnik Эстония.
Самые яркие и запоминающиеся фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Самые яркие и запоминающиеся фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе — в фотоленте Sputnik Эстония.
Международный конкурс "Ты супер! Танцы", который объединил таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии завершился 23 декабря.
Известные спортсмены, голливудские актеры и звезды российского шоу-бизнеса, устроившие свадебные церемонии в 2017 году, — в фотоленте РИА Новости.
Мастерица Виктория Миносян в домашних условиях создает вечерние клатчи под названием "Палома".
В минувшее воскресенье во Франции прошел главный национальный конкурс красоты.
Финал Международного конкурса "Ты супер! Танцы", в котором принимала участие Милена Тачулия, состоялся в субботу 23 декабря.
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.
В новогодней елке приняло участие около 150 детей, сообщила директор "Дома Москвы" Зоя Баутина.
Похищение Деда Мороза группой молодых людей на центральном проспекте столицы Северной Осетии попало на видео.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром финансов Грузии Мамуку Бахтадзе обсудил реализацию проекта Баку-Тбилиси-Карс.
Надбавки за сверхурочную и ночную работу в Армении правильнее отменить, заявил замминистра труда и социальных вопросов Армении.
Снег для лыжного клуба в Астане закупают в соседних регионах - в республиканской Федерации лыжных гонок пояснили, что собственного не хватает.
В Бишкеке сотрудники районного УВД отказались возбуждать более 500 уголовных дел – Генеральная прокуратура начала проверку.
Беларусь может стать центром использования блокчейна, декрет "О развитии цифровой экономики" уже подписан, заявил президент республики Александр Лукашенко.
В Латвии задумались, не заставят ли США Латвию, принимая новую стратегию нацбезопасности, "защищаться от России" на собственные деньги.
Вильнюсский суд постановил, что бывший командующий ВВС Литвы был безосновательно уволен за решение ремонтировать вертолеты в России.
Гражданам Молдовы придется следовать новым правилам в случае обмена долларов и евро в валютных кассах страны: что решил парламент.
Президент Таджикистана обеспокоен ситуацией в Афганистане, особенно появлением террористов ИГ, в рядах которой находятся выходцы из стран СНГ.
Узбекистан в полном объеме погасил основную задолженность перед Казахстаном по договорам о поставке электроэнергии за 2011-2017 годы.
Эстония считает себя свободной от обязательства выполнить квоту ЕС на расселение иммигрантов, заявил министр юстиции республики.
Похищение Деда Мороза группой молодых людей на центральном проспекте столицы Северной Осетии попало на видео.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром финансов Грузии Мамуку Бахтадзе обсудил реализацию проекта Баку-Тбилиси-Карс.
Надбавки за сверхурочную и ночную работу в Армении правильнее отменить, заявил замминистра труда и социальных вопросов Армении.